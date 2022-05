Der „Kühlschrank“ im hohen Norden : Was macht eigentlich... Sven Demandt?

Foto: Frederic Scheidemann 62 Bilder Fortunas Rekordschützen in der Zweiten Liga

Serie Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna vor. In dieser Folge geht es um Sven Demandt, der nach seiner aktiven Karriere als Trainer zwar lange in NRW, aber nie in Düsseldorf arbeitete. Mittlerweile ist er in einer anderen Funktion tätig.

Seinen Titel als Rekordtorschütze der Zweiten Liga musste Sven Demandt bereits an Simon Terodde abgeben. Und nun droht in der kommenden Saison der Verlust des nächsten Rekordes. Denn noch ist der Angreifer der Spieler, der für Fortuna die meisten Tore im deutschen Unterhaus erzielen konnte. 49 Treffer konnte er dort für die Düsseldorfer bejubeln.

Nun steht Rouwen Hennings bei 44 Toren in der Zweiten Liga. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Routinier Demandt in der neuen Saison einholt, ist recht groß. Nichtsdestotrotz wird der „Kühlschrank“, wie er liebevoll von den Fans getauft wurde, natürlich immer einen Platz in den Herzen der Fortuna-Fans haben. Nicht zuletzt, weil er den Klub in der Saison 1988/89 mit 35 Treffern in 38 Spielen zum Aufstieg in die Bundesliga schoss.

Doch wie erging es dem heute 57-Jährigen eigentlich nach seiner aktiven Karriere als Fußballer? Zuerst wurde Demandt Trainer beim 1. FC Union Solingen, bevor er 2006 die U19 von Rot-Weiss Essen coachte. Anschließend wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, wo er erst die U19 und dann für fünf Jahre die U23 des Klubs übernahm.

Foto: dpa/Marton Monus 74 Bilder Hier steht Fortuna in der Fernsehgeld-Tabelle

Seine erste Station als Trainer einer Lizenzspielermannschaft führte Demandt im Jahr 2015 nach Wiesbaden. Dort wurde er allerdings nach nur etwas mehr als einem halben Jahr wegen Erfolglosigkeit beurlaubt. Lange Pause machte er anschließend allerdings nicht, sondern übernahm nur wenige Monate später die Herren von Rot-Weiss Essen in der Regionalliga. Doch auch beim RWE wurde er nicht vollends glücklich. Dem Pulverfass an der Hafenstraße fiel auch Demandt zum Opfer – und so endete seine letzte Station als Trainer einer Profimannschaft im Oktober 2017.

Von Sommer 2019 an trainierte Demandt dann die SpVg Frechen 20 in der Mittelrheinliga. 2021 verließ er den Rhein-Erft-Kreis allerdings, um wieder im Profibereich arbeiten zu können. Demandt ist nun freilich nicht mehr als Trainer, sondern als Scout tätig. Der 57-Jährige ist mittlerweile hauptamtlicher Scout bei Holstein Kiel. „Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe im Scouting bei Holstein Kiel“, sagt Demandt. „Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass die KSV diese so bemerkenswerte Entwicklung der letzten Jahre auch in Zukunft fortsetzen kann.“