Benefiz-Aktion in Düsseldorf : 10.000 Euro für Flying Hope und eine Ferienaktion

Susanne Hörmann, Beate Jürgens, Tobias Mehwitz, Caroline Merz Foto: Dr. Beate Jürgens & Partner

Düsseldorf Das Tombola-Glücksrad für Kinder in Not zu drehen, das sollte nicht ausfallen, nur weil die Corona-Bestimmungen dem Luegalleefest zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung machten, fand Beate Jürgens. Zusammen mit ihrem Team organisierte die Zahnärztin kurzerhand eine Spendenaktion in ihrer Praxis in Oberkassel. 170 Mal wurde am Glücksrad gedreht, 850 Euro landeten in der Spendenkasse.

Auch in der Corona-Krise organisierte die Oberkasseler Zahnärztin Beate Jürgens mit ihrem Team eine Glücksrad-Spendenaktion in ihrer Praxis. 850 Euro landeten so schon mal in der Kasse. Außerdem spenden viele Menschen das ganze Jahr über ihr Altgold, bringen ausgediente Handys und Tablets, leere Druckerpatronen und Rest-Devisen. 1907,91 Euro kamen bei dieser Sammelaktion zusammen. Da die beiden Zahnärztinnen – neben Jürgens ist das Susanne Hörmann – in diesem Jahr ihr zehnjähriges Praxisbestehen feiern, legten sie 5000 Euro aus eigener Tasche darauf – und die Stiftung It‘s for Kids rundete auf 10.000 Euro auf. Die 10.000 Euro kommen nun dem Düsseldorfer Pilotennetzwerk Flying Hope zugute, und es soll Holz für die Sommerferienaktion „Düsseldörfchen – Stadt der Kinder“ gekauft werden.

(bpa)