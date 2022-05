Açai-Beeren zum Zweijährigen in Düsseldorf : Nach dem harten Fitnesstraining erst einmal eine Bowl

Düsseldorf Mit Indoor-Cycling ging das Boutique-Studio Becycle an den Start. Zum Geburtstag probiert Jennifer Goelitzer was Neues aus: ein gesundes Food-Konzept mit einer jungen Açai-Beeren-Begeisterten.

Gawl ist unterwegs mit einer mobilen Station, die ihr ihr Vater zimmerte. Auf ihren Reisen nach Bali und in die USA fand sie Geschmack an der dunkelvioletten Açai-Beere – ihre Bowls bestehen zu fast 100 Prozent aus dem Püree dieser Frucht. Auf der Suche nach einem Café-Betreiber ist die Becycle-Chefin auch noch: „Im Eingangsbereich haben wir eine schöne 140-Quadratmeter-Fläche, das würde gut in unser Konzept passen“, sagt sie.

Im Juni 2020 – mitten in der Corona-Pandemie – holte Goelitzer das Konzept nach Düsseldorf. Wie in einer Boutique soll hier Lounge-Atmosphäre aufkommen – so die Idee zu dieser Art von Fitnessstudios, die es in den USA wohl schon recht häufig gibt. Am 8. Juni soll 18 bis 21 Uhr eine große Party stattfinden.