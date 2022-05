Stimmen in Düsseldorf gesucht : Das Düsseldorfer Rudelsingen bald wieder im Savoy

Stimmen in Düsseldorf gesucht

Düsseldorf Es geht hier nicht darum, dass Top-Stimmen zusammenkommen müssen, sondern vor allem Menschen, die Lust auf Singen in der Gemeinschaft haben. Am 23. Mai (Montag) startet wieder das Rudelsingen.

Nach langer Corona-Pause kommt das Rudelsingen zurück ins Savoy-Theater. Der Auftakt mit David Rauterberg und Matthias Schneider ist am Montag (23. Mai). Die versprechen einen „musikalischen Strauß an Welthits“ zum Mitsingen. Bei dem Format Rudelsingen kommen bundesweit Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Generationenübergreifend soll der eigene Gesang Teil eines „wunderbaren Chores“ werden. Viele Lieblingshits stehen auf dem Programm: Rockklassiker, Schlager, Chansons. Zwölf Teams präsentieren die Liederauswahl bundesweit und begleiten das Publikum instrumental von Song zu Song. „Das gemeinsame Singen ist eine Bereicherung für jeden von uns“, ist David Rauterberg, Erfinder und Vorsänger, überzeugt. Das Rudelsingen startet um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.