TB Hassels in starker Form : Tchoukballer betreiben Eigenwerbung

Düsseldorf Die junge Sportart ist am 7. September in Düsseldorf zu Gast. Bei der Deutschen Meisterschaft in Erfurt trumpft der TB Hassels auf.

Bei der bisher größten deutschen Meisterschaft im Tchoukball, einem noch recht jungen Mannschaftssport, bei dem Fairness eine besonders große Rolle spielt, hat der TB Hassels einiges für seinen Briefkopf getan. Die Junioren-Mannschaft sicherte sich den Titel, das Herrenteam scheiterte erst im Finale. Insgesamt waren 20 Mannschaften mit über 200 Tchoukballern aus ganz Deutschland in Erfurt zusammengekommen, um die deutschen Meister auszuspielen.

Grundsätzlich geht es im Tchoukball darum, einen Ball so auf ein in einen Rahmen gespanntes Netz zu werfen, dass er beim Zurückprallen den Boden berührt – das versucht das gegnerische Team, ohne Körperkontakt, zu verhindern. Beim Düsseldorfer Nachwuchs lief es am ersten Tag mäßig bis schlecht, da man mit allen Ergebnissen deutlich unter den eigenen Erwartungen und Zielen blieb und lediglich ein Spiel gewann. Dennoch qualifizierte das Team sich für das Halbfinale und bezwang dort Titelverteidiger ASC Weimar 25:24. Im Finale folgte dann ein 26:22 gegen die SG Urbich.

Ähnlich erfolgreich lief es bei der ersten Mannschaft des TBH. Durch den erfolgreichen Start in der Vorrunde schafften die Hasselser die Qualifikation für das Halbfinale, wo man auf den Vizemeister aus dem vergangenen Jahr, den ASC Weimar, traf. Hatte man am Vortag noch gegen die Thüringer knapp verloren, gab es bei der Neuauflage mit 47:38 die erfolgreiche Revanche. Damit war der größte Erfolg bereits besiegelt, da der TBH erstmals in der sechsjährigen Düsseldorfer Tchoukball-Geschichte im deutschen Finale stand. Gegen den neunmaligen Meister vom TuS Oeckinghausen unterlag Hassels nach einem starken Auftritt mit 45:54.