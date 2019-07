Tischtennis in Sandhausen : TTC-Spieler Chtchetinine feiert souveränen Turniersieg

Evgenui Chtchetinine. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Sandhausen Nach dem Aufstieg in die 3. Tischtennis-Bundesliga kann sich der TTC Champions zum Saisonstart auf einen Spitzenspieler in Top-Form freuen: Evgenui Chtchetinine war beim 42. Internationalen Sandhäuser Tischtennis-Turnier nicht zu bezwingen und ging in der Team- und Doppelkonkurrenz als Sieger hervor.

Der 49-jährige Weißrusse agierte in Baden-Württemberg dominant und gab auf seinem Weg zum Turniersieg nur einen Satz ab.