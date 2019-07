Junioren-Football : Football: Typhoons brauchen einen Sieg für Play-off-Platz

Düsseldorf Die Kaiserswerther haben es nun am kommenden Samstag selbst in ihren Händen, wieder Zweiter zu werden.

Die Entscheidung über den zweiten Teilnehmer aus der West-Gruppe der GFL Juniors an den diesjährigen Football-Play-offs fällt kommendes Wochenende am letzten Spieltag. Hinter den als Erster der Gruppe qualifizierten Cologne Crocodiles wird entweder die U19 der Panther oder die Schulmannschaft des Theodor-Fliedner-Gymnasiums als Tabellenzweiter im Viertelfinale in Wiesbaden gegen die dort beheimateten Phantoms antreten. Es wird also definitiv ein Team aus der NRW-Landeshauptstadt anreisen.