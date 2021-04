Ausgangssperre in Krefeld : Vier Klagen vor Verwaltungsgericht gegen Anti-Corona-Maßnahmen

Krefeld Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer zieht vorsichtig-positive Bilanz der ersten Nacht mit Ausgangsbeschränkung. Es mussten nur drei Bußgelder verhängt werden.

Die Lage in Krefelds Krankenhäusern sei angespannt aber stabil. Meyer warnt jedoch: „Von den 15 Kommunen im Regierungsbezirk Düsseldorf meldeten heute im Ampelsystem für die Intensivkapazitäten drei Kommunen „Rot“ und weitere sechs „Gelb“. Über die Hälfte ist am Limit.“ Einige NRW-Städte verlegen bereits Patienten oder bereiten es vor. Sorgen bereitet den Verantwortlichen, dass 78 Prozent der positiv Getesteten mit Mutationen des Virus‘ infiziert seien. „Das zeigt, dass wir aufmerksam sein müssen. Hätten wir es nur mit der Wildform zu tun, hätten wir keine Probleme“, sagt der Oberbürgermeister.

Unterdessen gingen die Zahlen in Krefeld auf weiter hohem Niveau leicht zurück. Die Inzidenz sank um dreieinhalb Punkte auf 235,3 (Montag 238,8). 32 Personen wurden positiv getestet. Damit sind aktuell 665 Menschen erkrankt – neun weniger als am Vortag. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen blieb bei 146. In Klinken werden aktuell 59 Personen behandelt, zehn davon auf der Intensivstation. Acht werden künstlich beatmet.

Entsprechend deutlich verteidigen Meyer und Stadtdirektor Markus Schön die Maßnahmen inklusive Ausgangsbeschränkung. „Wir sehen an anderen Ländern wie Portugal und Großbritannien, die in der dritten Welle früher dran waren, wie es geht. Sie hatten noch vor einiger Zeit extrem hohe Inzidenzen und haben teils noch deutlichere Maßnahmen getroffen, als wir das haben“, sagt Schön. Er plädiert dafür, auch in Kitas wieder in den Lockdown-Modus zurückzukehren. „Es ist doch nicht zu vermitteln, dass Grundschüler im Homeschooling sind, in Kitas aber eingeschränkter Regelbetrieb läuft.“ Für eine Schließung bedürfe es aber einer Vorgabe des Landes. Hier liefen aktuell Gespräche.