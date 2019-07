Tennis-Jugend-Bezirksmeisterschaft : Fünf Titel für TCK-Nachwuchs

Bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften trumpften die Kaiserswerther auf.

143 Jugendliche, 65 Mädchen und 78 Jungen, haben sich über die Rangliste und die Kreismeisterschaften für die Bezirksmeisterschaften der Düsseldorfer Tennisjugend in den Altersklassen U10 bis U16 qualifizieren können. Dabei stellte der TC Kaiserswerth insgesamt fünf Titelträger.

Lucia Bormann (U14), Antonia Schweigel (U12), Finn Erdmann (U16), Maximilian van Emden (U14) und Shinnosuke Ryota (U11) setzten sich in ihren jeweiligen Altersklassen durch, das Quintett ist für den TCK angetreten. Nachwuchstalent Bormann stach mit ihrer Leistung heraus: Obwohl sie noch in der U12 antreten darf, gelang ihr der Triumph in der U14-Altersklasse.