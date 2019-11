Fußball-Oberliga : „So positive Dinge wie die Zeit bei Turu behält man gerne“

Düsseldorf Marcus John war von 2003 bis 2005 Kapitän von Turus Oberliga-Fußballern. Jetzt kehrt der 45-Jährige als Trainer der SSVg Velbert zurück ins Stadion an der Feuerbachstraße (Sonntag, 14.15 Uhr).

Herr John, erinnern Sie sich noch an die Spieler der Turu-Elf, mit der Sie damals in die Oberliga Nordrhein aufgestiegen sind?

John Ja, so positive Dinge wie die Zeit bei Turu behält man halt gerne. Und nicht nur das Sportliche war damals erfreulich. Ich habe dort meine Frau kennengelernt, mit der ich heute verheiratet bin.

In Erinnerung ist bestimmt auch ihre schwere Verletzung geblieben.

Erzählen Sie, was damals geschah.

John Es ist am 18. Januar 2004 im Pokalspiel in Wersten passiert. Kurz vor der Pause lief ich mit dem Ball am Fuß zentral auf das Tor zu. Ein Abwehrspieler grätschte von der Seite hinein und brach mir das Schien- und Wadenbein. Im Krankenhaus wurden die Knochen mit sieben Nägeln zusammengefügt. Meine Karriere als Fußballer war damit beendet.