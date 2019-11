Tischtennis : Borussia verteidigt den zweiten Platz

Die Düsseldorfer sind nach dem 3:0 über Neu-Ulm und zum Ende der Hinrunde weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter Saarbrücken.

Das Duell zwischen den Borussen und dem TTC gab es noch nie zuvor. Der TTC Neu-Ulm ist in der laufenden Spielzeit zum ersten Mal erstklassig. Da ist klar, dass der deutsche Rekordmeister, der seine erste nationale Meisterschaft 1961 gewann und der seit 1967 ununterbrochen in Deutschlands Eliteliga dabei ist, keinerlei Meisterschafterfahrung gegen das Team aus Bayern hat. Und doch war das Premierenduell am Staufenplatz keine Rechnung mit vier Unbekannten für die Borussia. Mit Gustavo Tsuboi (Weltrangliste 28) und Tiago Apolonia (WR 65) spielen bekannte Gesichter aus der Bundesliga für den Neuling. Der Brasilianer Tsuboi war bereits für Bergneustadt und Werder Bremen aktiv, während Apolonia bereits für Saarbrücken, Jülich und Ochsenhausen zum Schläger griff. Und auch Abdel Kader Salifou (WR 233) ist für die Borussen kein Unbekannter, spielen sie doch genauso wie der Franzose bei vielen internationalen Turnieren mit.

Pech nur, dass sich Apolonia beim Abschlusstraining eine Oberschenkelzerrung zuzog und nicht eingesetzt werden konnte. Und weil Tsuboi spielte, konnte auch der zweite Nicht-EU-Ausländer An Jaehyun (WR 62) nicht spielen. So wurde die Favoritenrolle der Borussen, die mit Kristian Karlsson (WR 25), Ricardo Walther (WR 56) und Anton Källberg (WR 70) antraten, größer. Omar Assar (WR 34) hatte Heister noch in der Hinterhand. Taktische Spielchen waren aber nicht nötig, zu souverän gestalteten die Düsseldorfer den Spieltag

Karlsson hatte zum Auftakt gegen Viktor Brodd (WR 484) gar keine Probleme, war von Anfang an voll da und beendete die einseitige Partie nach nicht einmal 17 Minuten. Bei Walthers Auftritt gegen Tsuboi hätte die Partie kippen können. Der Düsseldorfer agierte nervös und unsicher. Er konnte über weite Strecken der Partie nicht an seine Klasseleistung aus dem Match gegen Double-Sieger Ochsenhausen anknüpfen. Seine Spielstärke ließ Walter aber immer wieder aufblitzen. So rettete er sich in den fünften Satz und zeigte dann, wie gut er Tischtennis spielen kann. „Ric hat auch schon mal gegen Tsuboi verloren. Das ist immer ein 50:50-Spiel“, so Heister. „Am Anfang hat er zu viel über Tsubois Rückhand gespielt und ist nur langsam in die Partie gekommen. Am Ende hat er es sehr gut gemacht und gekämpft.“ Den Schlusspunkt setzte Källberg, der zwar einen Satz brauchte, um seinen Rhythmus aufzunehmen, dann aber war der Schwede Salifou in allen Belangen haushoch überlegen.