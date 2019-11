Skateboard : Grenzenlos glücklich

Alex Ring in seinem Element als Skateprofi. Doch er ist so bescheiden unterwegs, dass er sich so niemals bezeichnen würde. Foto: Alex Ring

Düsseldorf Alex Ring will am Wochenende bei der Deutschen Skateboard-Meisterschaft in Rust seinen Titel verteidigen.

Skateboarden ist für Alex Ring Freiheit, grenzenlose Freiheit. Weil es keine Regeln gibt. Und auch keine Auslinie, denn die ganze Welt ist das Spielfeld. Der 25-Jährige gehört zu den besten Skatern Deutschlands. Und für ihn ist es mehr noch: auf eine ganz besondere Art eine Philosophie, eine Lebenseinstellung. Seit 15 Jahren lebt Ring sie schon mit Leidenschaft und jeder Faser seines Körpers. Sogar seine Ausbildung zum Pfleger hat er abgebrochen, weil er sich nicht verbiegen lassen wollte. „Man wollte mich zu einer Ehrenrunde zwingen, weil man in mir voller Vorurteile nur den tätowierten Skater sah.“ Seine Eltern stehen bedingungslos hinter ihm. „Als ich mit dem Skaten begann, da waren sie zunächst skeptisch, doch heute unterstützen sie mich, weil sie mich glücklich sehen.“

Alex Ring ist Skateprofi. Doch er ist so bescheiden unterwegs, dass er sich so niemals bezeichnen würde. „Das klingt arrogant“, sagt er. „Aber irgendwie bezeichnet es natürlich genau das, was ich bin, denn schließlich lebe ich aktuell vom Skaten.“ Am Wochenende startet Ring, der in der Düsseldorfer Altstadt in einem Skater-Laden arbeitet und in der Landeshauptstadt am liebsten im Skatepark Eller unterwegs ist, bei der Deutschen Meisterschaft in Rust. Dort kann er seinen im vergangenen Jahr errungenen Titel im „Best Trick“-Contest verteidigen.

Info Vier Skateparks in Düsseldorf Die 22. Deutsche Skateboard-Meisterschaft findet vom 29. November bis zum 1. Dezember zum zehnten Mal im Europa-Park Rust statt. Es ist das Finale des „Club of Skaters“-Cups, der größten europäischen Contest-Serie. Neben Alex Ring sind aus Düsseldorf auch Antoni Zeyer und Charlotte Malchin dabei. Skateparks gibt es in Düsseldorf in Eller an der Heidelberger Straße 14, in Bilk an der Ulenbergstraße 5, in Oberkassel am Kaiser-Wilhelm-Ring 24 und am Apollo nahe des Landtages unter der Rheinkniebrücke.

Doch um den Sieg allein geht es ihm gar nicht. Natürlich ist er ehrgeizig und willensstark, in manchen Bereichen sogar auf fanatische Weise. Das muss ein Skater auch sein, wenn er erfolgreich sein will, denn nirgendwo sonst scheitert und stürzt ein Aktiver so oft. Das Gewinnen, das Schneller, Weiter und Höher steht für den 25-Jährigen aber nicht wirklich an erster Stelle, weil er das Skateboarden nicht ausschließlich auf den Sport reduziert. Im Zentrum steht für ihn die Kunst des Skatens, der er möglichst perfekt gerecht werden möchte. „Wichtig ist mir, dass ich immer besser werde“, sagt er. „Wenn dabei ein erster Platz herausspringt, habe ich Glück gehabt und nehme es gerne mit.“

Seine Geschichte beginnt an der Playstation mit dem Spiel „Tony-Hawks-Skateboarding“. Ring muss lachen, wenn er an seine unbedarften Anfänge und den kuriosen Weg zu seinem ersten Board denkt. „Ich habe Tony Hawks oft mit einem Freund zusammen gespielt. Irgendwann haben wir uns dann jeder ein reelles Skateboard gekauft. Ich war zehn. Mich hat es nicht mehr losgelassen.“ Bis heute. „Du bist den ganzen Tag mit deinen Freunden draußen in der Stadt unterwegs. Das ist es!“ Bis er zum ersten Mal das Board unter seinen Füßen hatte, wusste er nur, dass er schnell laufen und weit springen konnte. Schnell spürte er sein Talent auf dem Brett, wenn er erste Kunststücke an Mauern, Rampen, Treppen, Bordsteinkanten und Geländern, auf Halfpipes und Miniramps ausprobierte, wurde durch seine Geschicklichkeit und seinen Mut bald richtig gut und überregional bekannt.

Heute hat er Sponsoren, ist von Contest zu Contest unterwegs, zu Beginn der Woche war er zum Fotoshooting in Mailand. Das leidenschaftliche Gefühl von Freiheit und der Ehrgeiz sind sein Antrieb, um Technik, Sprünge und Tricks immerzu perfektionieren zu wollen. Der Kick ist der Nervenkitzel an der Grenze zwischen Sturz und Kontrolle. Mit ihm hat er eine Hartnäckigkeit entwickelt, sich durch Stürze und Verzweiflungen nicht von seinem Weg abbringen zu lassen. Hinfallen und wieder aufstehen, um auch den kompliziertesten Trick zu beherrschen – er hat auf dem Brett fürs Leben gelernt.

2020 ist Skaten erstmals olympisch. Alex Ring sieht diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Schließlich ist für ihn seine Leidenschaft mehr das Miteinander unter Freunden als Leistungssport. Er fürchtet, dass das Skateboard mit Olympia den Weg zum Mainstream geht und damit die von ihm so geliebte Szene ihre rebellische Kraft verliert. Auf der anderen Seite sieht er aber auch verlockende Chancen auf einen Boom und auf Weiterentwicklung. „Vielleicht werden dann auch in Deutschland endlich vernünftige Skateparks gebaut.“

Allerdings gibt es für europäische Skater nur vier feste Startplätze bei Olympia, Deutsche dürften es somit kaum nach Tokio schaffen. Ring sowieso nicht, da er nicht jenem Kader angehört, dessen Athleten sich über ein Punktesystem qualifizieren können. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris könnten ihn aber reizen, sagt er. Hier ist der Widerspruch. Skaten hatte bislang keine Struktur und Verbände – und faszinierte ihn genau deshalb. „Es gibt keine Übungseinheiten, Verpflichtungen, Trainer. Ich stehe nur dann auf dem Board, wenn ich es will“, sagt er. Für den deutschen Olympia-Kader gibt es aber einen Trainer.