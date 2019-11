Caroline Masson vom GC Hubbelrath : Die deutsche Nummer eins im Golf

Düsseldorf Caroline Masson ist die erfolgreichste deutsche Golferin. Jetzt wurde die Profispielerin vom GC Hubbelrath für den Felix Award nominiert.

Und im schottischen Glenagles gelang es ihr als eine des spielstarken europäischen Dutzends, nach 2013 zum zweiten Mal den Cup zu gewinnen. Die beiden vorangegangenen Duelle hatten die Amerikanerinnen für sich entschieden. „Ich bin so extrem stolz darauf, Teil des Teams gewesen zu sein. Es war eine ganz besondere Woche“, erklärt die Hubbelratherin. Dafür wurde Masson jetzt für den Felix Award, der Wahl zur NRW-Sportlerin des Jahres 2019, nominiert. „Ich bin stolz, für den Felix Award nominiert zu sein“, sagt Masson. „Es ist eine große Ehre für mich und eine schöne Anerkennung für das Damengolf in NRW und Deutschland. Ich freue mich über jede Stimme.“

Geboren am 14. Mai 1989 in Gladbeck

Es war eines der spannendsten Duelle in der 32-jährigen Geschichte des Solheim Cups. Nach den ersten beiden Tagen mit insgesamt 16 Duellen stand es zwischen den Spielerinnen des alten und neuen Kontinents 8:8 unentschieden. „Da müssen wir in den Einzeln alles geben, um die Amerikanerinnen zu schlagen“, hatte Masson vor dem Abschlusstag im schottischen Regen gesagt. „Das Wetter wurde richtig übel. Wir hatten alle zu kämpfen mit dem Wind“, sagt Masson.

Vor den letzten drei Einzelpartien hatten die US-Girls die Titelverteidigung vor Augen. Sie lagen mit 13,5:11,5 Punkten in Führung. Den Amerikanerinnen fehlte lediglich noch ein halber Punkt, um den Cup über den großen Teich mitzunehmen. Die Titelverteidigerinnen benötigen „nur“ 14 Zähler, um erneut Cup-Siegerinnen zu werden, die Herausforderinnen müssen 14,5 Punkte machen, um den „Pott“ zu erkämpfen. So benötigten die Europäerinnen aus den letzten drei Einzeln also drei Erfolge. Und es klappte.

Schon als Amateurin gehörte sie zu den besten Golferinnen der Welt. Sieben Jahre spielte sie für den GC Hubbelrath in der ersten Bundesliga, gewann dabei so einige Meisterschaften und Pokale. Zugegeben, in letzter Zeit war Masson vergleichsweise selten auf dem hügeligen Klubgelände im Osten der Landeshauptstadt zu sehen. Das bisher letzte Turnier im GCH spielte Masson 2014 als die ISPN Handa Ladies European Masters in Hubbelrath Station machten. Aber Massons Abwesenheit im Heimatklub hat mit ihrem Beruf zu tun. Als beste deutsche Golferin spielt sie selbstverständlich auf der stärksten Turnierserie der Welt und das ist eben die LPGA Tour in Amerika.