Basketball : ART Giants verlieren auch beim Tabellenvorletzten

(cle) Erneut sind die Basketballer der ART Giants in der 2. Bundesliga Pro B leer ausgegangen. Sie verloren das Spiel beim Vorletzten TKS 49ers mit 77:84 (40:41) und rutschten in der Tabelle auf Platz acht ab.

Trotz der nun sechsten Niederlage aus den jüngsten sieben Spielen nahm Jönke die Mannschaft in Schutz, in der Felipe Galvez Braatz nach langer Verletzungspause sein Saisondebüt gab. „Ich glaube an die Jungs, sie haben bis zum Ende gekämpft“, sagte er. „Wir sind jetzt in der Realität angekommen! Trotz unserer drei Siege zum Anfang konnte doch keiner ernsthaft erwarten, dass es so weitergeht. In dieser Liga müssen wir als Neuling um jeden Sieg hart kämpfen. Das muss spätestens jetzt allen bewusst sein!“