Handball : Fortuna-Damen beweisen Moral

Die Düsseldorferinnen stemmen sich in der 3. Handball-Liga lange gegen eine Niederlage gegen Dortmund.

(hinz) Als der erwartet schwere ­Gegner präsentierten sich für ­Fortunas Drittliga-Handballerinnen Borussia Dortmund II. Die ­Düsseldorfer verloren mit 26:32. Das 1:0 in der zweiten Minute durch Sina Söntgen sollte die einzige ­Führung der Gastgeberinnen in der Partie bleiben. Dank einer starken Leistung ihrer Torhüterin Caroline Happe blieb die Fortuna lediglich in der ersten Viertelstunde (4:4) noch im Rennen. Innerhalb von nur drei Minuten stellte die junge, enorm schnelle Mannschaft der Gäste mit vier Treffern in Folge dann jedoch alle Signale auf Sieg. Immer wieder bestraften sie Abspielfehler sowie nicht versenkte Bälle der Fortuna mit schnellen Gegenstößen und gingen mit einer 17:12-Führung in die Halbzeit.