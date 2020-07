Borussias Schwede : Zauberschlag bringt Källberg Masters-Sieg

Düsseldorf Borussias schwedischer Nationalspieler bringt den Ball im Finale hinter seinem Rücken auf die Platte. Källberg bringt sich mit dem Sieben-Satz-Erfolg über Benedikt Duda auf Platz zwei der Turnier-Gesamtwertung.

Anton Källberg hat seine derzeit gute Form doppelt bewiesen. Zum einen hat der Tischtennisprofi die achte Auflage der Düsseldorf Masters gewonnen. Zum anderen spielte der Borusse auf dem Weg zum 4:3 (16:18, 11:7, 2:11, 10:12, 11:9, 11:9, 11:4)-Sieg über den deutschen Nationalspieler Benedikt Duda so einige Zauberbälle. Herausragend dabei war die Aktion zum 7:7-Ausgleich im fünften Satz. Während des Ballwechsels schlug Källberg das 2,77 Gramm schwere Spielgeräte hinter dem Rücken auf die andere Seite der Platte.

„Der Finalsieg fühlt sich ein bisschen so an, als ob ich Benedikt den Sieg gestohlen hätte. Er hat ja schon 3:1 und 6:2 im fünften Satz geführt“, sagte Källberg. „Aber ich habe viele gute Bälle gespielt und bin mit meiner Vorstellung zufrieden. Am Ende habe ich viel riskiert und nahezu alles getroffen.“