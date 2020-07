Fußball-Landesliga : Rather SV ist sauer auf die Stadt

Düsseldorf Der Klub aus dem Norden der Landeshauptstadt darf auf der heimischen Anlage weder Kabinen noch Duschen nutzen. Nach Angaben des RSV hat die Stadt das Hygienekonzept des Vereins nicht akzeptiert.

Der Frust beim Rather SV ist groß. Der ambitionierte Fußball-Landesligist fühlt sich von der Stadt Düsseldorf alleingelassen. „Die Stadt hat bei uns die Kabinen gesperrt“, berichtet Trainer Andreas Kusel, „weil sie unser Hygienekonzept nicht akzeptiert hat.“ Demzufolge stünden dem Team auf der heimischen Anlage keine Kabinen und keine Duschen zur Verfügung. „Ich kann und darf es nicht verantworten, dass sich der Spieler nach dem Training nassgeregnet eine halbe Stunde in die Bahn nach Hause setzt“, betont der Coach.

Kusels Bitte an die Stadt um eine Ausweichmöglichkeit sei unbeantwortet geblieben, sodass er sich selbst auf die Suche nach einer Alternative begeben habe. Fündig sei er bei seinem ehemaligen Verein ASV Tiefenbroich geworden. „Ein großes Dankeschön an den ASV, den Vorstand und die erste Mannschaft, die extra für uns ihre Trainingszeiten verlegt haben, während wir von der Stadt hängengelassen werden.“

Unterdessen setzte sich der Rather SV im Test beim Oberligisten Ratingen 04/19 mit 1:0 (1:0) durch. Den Siegtreffer erzielte Zugang Nico Stracke in seinem ersten Spiel nach seinem Wechsel vom TSV Eller 04 nach Rath. „Er stand goldrichtig“, freut sich der Trainer, „dafür haben wir ihn geholt, dass er die Chancen in der Mitte verwertet.“ Den goldenen Treffer bereiteten Robert Körber und Kevin Tiedtke über die rechte Seite vor. „Das funktioniert mit den beiden dort sehr gut“, lobt Kusel. Am Mittwoch (19.30 Uhr) testet der RSV bei der Turu.