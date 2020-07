Fußball : Ismail Cakici kommt zu Turu 80

Düsseldorf Ismail Cakici soll helfen, die Angriffsprobleme beim Fußball-Oberligisten Turu 80 zu lösen. Seine Torgefährlichkeit bewies der Stürmer in Ratingen, wo er es in zwei Spielzeiten auf 28 Treffer brachte. In der jüngsten, auf 17 Partien verkürzten Saison beim Landesligisten SC West kam er auf 14 Treffer.

Bei den Überlegungen, wer Turu auf der Position des Torschützen weiterhelfen könnte, erinnerten sich die Verantwortlichen um Präsident Manuel Rey an einen Bekannten aus gemeinsamen Zeiten bei Ratingen04/19: Ismail Cakici. Der Stürmer hatte bereits zuvor in seinen beiden Spielzeiten beim Bezirksligisten SG Unterrath mit insgesamt 57 Toren für Aufsehen gesorgt. Seine Torgefährlichkeit bewies er dann auch in Ratingen, wo er es in zwei Spielzeiten auf 28 Treffer brachte. In der letzten, wegen Corona auf 17 Partien verkürzten Saison beim damaligen Landesligisten SC West, standen für den beidfüßig schießenden Mittelstürmer immerhin 14 Treffer zu Buche. „Es waren die guten Kontakte zu Präsident Rey, die mich zu einem Wechsel zur Turu bewogen haben“, erklärt er. „Außerdem wohne ich mit meiner Frau, die im Februar unser erstes Kind zur Welt bringen wird, ganz in der Nähe des Stadions an der Feuerbachstraße Ich kann praktisch zu Fuß zum Training kommen“, fügt er noch an. Einen weiteren Grund, für den Oberbilker Verein auf Torejagd zu gehen, hat er noch: „Ich werde im August 32 Jahre alt. Da muss man an seine Knochen denken und besser auf einen Rasenplatz als auf einem Kunstrasenplatz spielen.“ Bedenken, dass er, dem sein ehemaliger Trainer vom SC West Marcel Bastian „körperliche Präsenz, unbändigen Ehrgeiz, Torinstinkt und technische Fähigkeiten“ attestiert, in der Oberliga nicht mehr so erfolgreich sein könnte, hat er nicht. „Ich werde auch dort nicht sehr viele Chancen brauchen, um den Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Bleibe ich gesund, möchte ich für Turu 15 bis 20 Tore erzielen.“