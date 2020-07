Golf : GCH auf großen Spuren

Düsseldorf Die Hubbelrather Maximilian Kieffer und Nicolai von Dellingshausen starten bei den Austrian Golf-Open, die vor 30 Jahren Golf-Ikone Langer gewann. Der Diamond Country-Club ist der Kurs, auf dem die European Tour den Restart in die Saison der obersten professionellen Golfliga des alten Kontinents vornimmt.

Er will sich in Österreich aus seiner Ergebniskrise herausarbeiten. Von den letzten fünf Turnieren, die in seiner Bilanz stehen, konnte der gebürtige Düsseldorfer nur einmal an den letzten beiden Tagen mitspielen. Viermal war er am sogenannten Cut gescheitert, nach dem nur die besten 50 Prozent der gestarteten Spieler weitermachen dürfen. „Ich habe in der Turnierpause viel an meiner Fitness, Technik und mental gearbeitet und habe drei Wettkampflehrgänge des Golf Teams Germany mitgemacht“, verrät von Dellingshausen. „Jetzt muss ich schauen, was in Österreich herauskommt.“ Wenn er in Bernhard Langers Fußstapfen treten könnte, hätte er bestimmt nichts dagegen.