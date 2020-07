Fußball : FC Sevilla kommt nach Lierenfeld

Düsseldorf In Düsseldorf bereiten sich die Fußballer des FC Sevilla, der AS Roma und des FC Getafe auf die Endrundenspiele in der Europa League vor. Im Umgang mit großen Mannschaften hat Düsseldorf eine Menge Erfahrung.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) organisiert für Anfang August die Endrunde der Europa League in NRW und setzt dabei auf die Trainingsplätze und Hotels in Düsseldorf. Sechs der noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften werden in Herbergen der Landeshauptstadt untergebracht, einige absolvieren hier auch ihre Übungseinheiten und das Abschlusstraining. Die Klubs waren gestern allerdings überraschenderweise noch gar nicht darüber im Bilde. Weder der Rather SV noch Fortuna wussten darüber Bescheid, dass sie sich ihre Anlagen bald teilen müssen.

Die Macher bei der Uefa haben sich für die Anlagen im Paul-Janes-Stadion, im Arena-Sportpark und im Rather Waldstadion sowie die Bezirkssportanlage Lierenfeld entschieden. Auf dem Platz am Wilhelm-Heinrich-Weg, auf dem gewöhnlich A-Kreisligist DSV 04 Heimrecht hat, wird der FC Sevilla seine Trainingseinheiten absolvieren. Vielleicht ist die Mannschaft um den Niederländer Luuk de Jong, der früher für Borussia Mönchengladbach stürmte, sogar bereit für ein Testspiel gegen den Kreisligisten. Sevillas Gegner AS Rom wird sich nur wenige Hundert Meter entfernt im Paul-Janes-Stadion auf die Achtelfinal-Partie vorbereiten, die vor leeren Rängen in der Duisburger Arena ausgetragen wird.

Auch vor dem Viertelfinale setzt die Uefa vor allem auf Düsseldorf und seine gepflegten Rasenplätze, die vor neugierigen Blicken gut abgeschirmt werden müssen. Der Sieger aus der Partie Sevilla gegen Rom bereitet sich am Flinger Broich vor, der Gegner, entweder Wolverhampton oder Olympiakos Piräus, soll sich für das Spiel (11. August, 21 Uhr, MSV-Arena, Duisburg) in Lierenfeld den letzten Schliff holen.

Zur Vorbereitung auf die Partie zwischen dem Sieger von Inter Mailand gegen Getafe und Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers (10. August, 21 Uhr, Düsseldorfer Arena) sind das Waldstadion des Rather SV und der Arena-Sportpark vorgesehen und reserviert.

Auch die Mannschaftshotels sind den Mannschaften schon mitgeteilt worden. Sechs der acht Teams, die sich noch im Wettbewerb befinden, übernachten in Düsseldorf, nur zwei in Köln. Dabei hat wohl vor allem die zentrale Lage der Landeshauptstadt zwischen den Spielstätten in Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf und Köln den Ausschlag gegeben. Im Lindner-Congress am Seestern, wo regelmäßig die Bundesliga-Teams Halt machen (im vergangenen Jahr unter anderem Eintracht Frankfurt) ist unter anderem der FC Sevilla zu Gast, außerdem Wolverhampton oder Piräus. Die Spieler des AS Rom kommen im Hyatt House in der Altstadt unter. Für den FC Getafe ist das Interconti an der Königsallee reserviert. Und die Kicker von Inter Mailand kommen im Hyatt Regency im Hafen unter, wo auch die deutsche Nationalmannschaft gerne übernachtet.

Allerdings sind noch Änderungen möglich – weil die Mannschaften auch untereinander tauschen können. Endgültige Klarheit soll eine Video-Konferenz der Uefa mit allen Teamverantwortlichen am 27. Juli bringen. Vorher äußert sich die Uefa nicht zu Details, auch auf Nachfrage.