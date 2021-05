FC Bayern vor Meisterschaft : Borussia kennt die Rolle als Partycrasher

Lässt die Party der Bayern ausfallen: André Hahn, hier im Zweikampf mit Münchens Rafinha (r.) von München erzielt am 32. Spieltag den 1:1-Ausgleich für Gladbach in München – womit auch die Meisterfeier verschoben wird. Foto: dpa/Sven Hoppe

Mönchengladbach Die Gladbacher spielen am Samstag bei den Bayern, die dann die Meisterschaft klarmachen wollen. Schon häufiger war Borussia beim angehenden Meister zu Besuch – mal war sie höflicher Gast, mal wurde sie zum Spielverderber.

Die Chance, den Partycrasher zu spielen, blieb Borussia am 23. April 2011 versagt. Da Bayer Leverkusen sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim nach 0:1-Rückstand doch noch 2:1 gewonnen hatte, war bereits vor dem Anpfiff des Gladbacher Heimspiels gegen Borussia Dortmund klar, dass die Gäste an diesem Ostersamstag nicht Meister werden konnten. Die Titelfrage war schon vor dem Spielbeginn vertagt, Gladbach verhagelte den 20.000 Dortmund-Fans im Borussia-Park aber noch zusätzlich die Stimmung, da es den Favoriten 1:0 besiegte und selbst einen großen Schritt Richtung Relegationsrettung tat.

Borussia hat vor zehn Jahren nicht die Gelegenheit bekommen, die Meisterfeier des Gegners zu verschieben. Daheim hatte es zuvor erst einmal dazu die Chance gegeben: 1981 kamen die Bayern am vorletzten Spieltag an den Bökelberg und machten durch ein 4:1 über die Gladbacher den Titelgewinn perfekt. Auswärts indes hat es die Konstellation schon häufiger gegeben, dass Borussia in die Rolle des Spielverderbers schlüpfen konnte, so wird es auch am kommenden Samstag sein, wenn die Bayern gegen Gladbach die Meisterfrage in der laufenden Saison final klären wollen. Mit den Borussen als Partygäste haben sie schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und auch andere Klubs hofften gegen Borussia auf den letzten Schritt in Sachen Meisterschaft. Ein Rückblick.

2016 Es ist die gleiche Ausgangslage für die Bayern wie vor dem Duell am Samstag: Auch vor fünf Jahren ist Borussia am 32. Spieltag in München zu Gast, auch damals hat der Rekordmeister sieben Punkte Vorsprung, weswegen ein Sieg den Titel bedeuten würde. Die Bayern gehen auch früh durch Thomas Müller in Führung, haben danach lange Zeit wenig Probleme, das Spiel zu kontrollieren. Doch plötzlich kommt Gladbach auf: In der 69. Minute verpasst André Hahn noch knapp, drei Minuten später ist er zur Stelle und erzielt mit einem Flachschuss das 1:1. Gladbach hat den Partystecker gezogen, die Feier muss um eine Woche verschoben werden.

2012 Weitere vier Jahre zuvor gelingt das den Gladbachern in Dortmund nicht. Am 32. Spieltag kann der BVB seinen Titel verteidigen, mit einem Sieg ist alles klar. Und der Gastgeber lässt keine Zweifel aufkommen, ist von Beginn an spielbestimmend und geht durch Ivan Perisic in Führung. Mike Hanke trifft zwar vor der Pause für Gladbach, doch zuvor hat Filip Daems hauchdünn im Abseits gestanden. So läutet Dortmund in der 59. Minute mit dem 2:0 nach einem Konter durch Shinji Kagawa die Party ein, Gladbach ist geschlagen.

1991 Alles ist bereits vorbereitet für die große Meisterfeier, die ganze Stadt Kaiserslautern hat sich herausgeputzt. Ein Punkt gegen Gladbach reicht dem FCK für den Titel. Das stachelt die Gladbacher aber nur noch mehr an, sie werden in Person von Thomas Kastenmaier früh zum Stimmungstöter. Seinem Doppelpack lässt Peter Wynhoff das 3:0 in der 82. Minute folgen. Die Lauterer geben noch nicht auf und kommen nochmals auf 2:3 heran – Meister werden sie aber dann doch erst eine Woche später durch ein 6:2 beim 1. FC Köln.

1986 Ausnahmsweise sind die Bayern am letzten Spieltag in der Rolle des Jägers. Sie müssen Gladbach schlagen, während Bremen in Stuttgart verlieren muss. In München läuft schnell alles nach Plan: Ex-Borusse Lothar Matthäus trifft schon nach wenigen Sekunden zum 1:0, danach sind die chancenlosen Gladbacher wahrlich nur noch Gäste auf der Fete der Bayern, die Borussia 6:0 abschießen – und dank eines Stuttgarter Sieges gegen Bremen doch noch Meister werden.