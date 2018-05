Lokalsport : Ayhaaaaaaaaaaaaan!

Düsseldorf Lange sieht es für Fortuna mau aus in Nürnberg. Dann kommt die Nachspielzeit und ein Kopfball des Innenverteidigers.

Raphael Wolf Klatschte in der ersten Hälfte einen Freistoß von Eduard Löwen nach vorne ab, Torschütze Margreitter hatte beim Nachschuss keine Mühe. Beim 0:2 hatte der Keeper dann allerdings keine Chance. Später rettete er noch zweimal das Ergebnis. Note 3

Jean Zimmer Die Leihgabe aus Stuttgart rückte für Julian Schauerte in die Mannschaft. Versuchte immer wieder, Bälle nach vorne zu tragen, war aber auch sehr viel mit Abwehraufgaben beschäftigt. Seine Flanken in die Mitte fanden nur selten die richtige Adresse. Note 4

Info Team präsentiert "Felge" am Rathaus um 17.15 Uhr Heute Nachmittag steigt die offizielle Aufstiegsfeier im Rathaus. Ab 16.30 Uhr trägt sich die Mannschaft im Jan-Wellem-Saal ins Goldene Buch der Stadt ein. Um etwa 17.15 Uhr präsentieren die Spieler die "Meisterfelge" dann auf dem Balkon den Fans.

Kaan Ayhan Konnte das Spiel dieses Mal nicht so richtig von hinten heraus aufbauen, war aber in der Abwehrarbeit solide. Hatte nicht die Leichtigkeit im Spiel. Köpfte in der Nachspielzeit sein Team zur Meisterschaft. Note 2

Robin Bormuth Rückte beim 0:2 dem Flankengeber nicht entgegen, ließ Mikael Ishak in aller Ruhe Flanken. Setzte in der zweiten Halbzeit seinen Körper robuster und auch besser ein, diese Einstellung zeigte deutlich mehr Erfolg. Note 3

Niko Gießelmann War anfangs in der Abwehr gebunden, kam gar nicht erst dazu, einmal den Ball über seine Seite nach vorne zu tragen. Ein dicker Bock in der 25. Minute blieb zum Glück unbestraft. Wurde dann doch offensiver und schlug eine exakte Flanke auf den Kopf von Usami, der zum 1:2 verkürzte. Das Ausgleichstor erzielte er höchstpersönlich - ein Schuss aus vollem Lauf in den Winkel. Note 2

Adam Bodzek Auch der Routinier störte Ishak nicht bei seiner Flanke, die Tim Leibold dann sehenswert verwandelte. Ansonsten agierte der 32-Jährige eher unauffällig. Erledigte seine Abwehraufgaben ordentlich, nach vorne kam allerdings nicht allzu viel. Note 3

Takashi Usami Legte los wie die Feuerwehr, bediente nach 23 Sekunden Rouwen Hennings. Der kam per Kopf nur einige Zentimeter zu spät. In der 38. Spielminute dann ein toller Kopfball des Japaners - der fand den Weg ins Netz. Note 3+









Marcel Sobottka Bediente gleich zu Beginn Takashi Usami, der sofort Richtung Tor ging, aber seine Flanke erreichte Hennings ganz knapp nicht. Sehr offensiv eingestellt, leitete noch mehrere Angriffe ein. In der Defensivarbeit zuverlässig, räumte viel weg. Note 2-

Benito Raman Vom jungen Belgier war in der ersten Halbzeit nur wenig zu sehen. Erzielte zwar einen Treffer, der aber wegen Abseits zu Recht nicht gegeben wurde. Auch in der zweiten Halbzeit lief er sich immer wieder fest, hatte keinen Zug zum Tor. Note 4

Genki Haraguchi In der 28. Minute köpfte der japanische Nationalspieler den Ball an den Innenpfosten - eine gute Möglichkeit vertan. Machte einige Kilometer, war aber nicht so stark wie gewohnt. Note 4

Rouwen Hennings Wäre nach 23 Sekunden beinahe erfolgreich gewesen, Abwehrspieler Valentini störte ihn im letzten Moment. Brachte später das Leder bei einem Nachschuss nach einem Haraguchi-Kopfball nicht am am Boden liegenden Torhüter vorbei. Note 4

Davor Lovren Der Kroate wurde in der 64. Minute für Raman eingewechselt. Fügte sich gut ein, verteilte Bälle und bot sich gleich wieder an. Lieferte die überragende Außenrist-Flanke zum Siegtreffer. Note 2

Havard Nielsen Kam in der 76. Minute für Haraguchi aufs Feld. Emir Kujovic Ab der 85. Minute für Bodzek im Spiel. Beide ohne Note

