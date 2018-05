Kaan Ayhan Konnte das Spiel dieses Mal nicht so richtig von hinten heraus aufbauen, war aber in der Abwehrarbeit solide. In der Vorwärtsbewegung aus dem Mittelfeld heraus hatte der 23-Jährige ein paar gute Ideen. Köpfte in der Nachspielzeit sein Team zur Meisterschaft. Note 2