Lokalsport: SC West dreht ereignisreiche Partie

Düsseldorf Besonders Stürmer Sebastian Santana überzeugt bei den Oberkasselern.

Die Wochen der Eishockey-Ergebnisse setzen sich bei den Fußball-Oberligisten SC West und FSV Vohwinkel munter fort. Allein in den vergangenen drei Partien beider Teams, bekamen die Zuschauer zusammengerechnet 41 Treffer zu sehen. Im direkten Aufeinandertreffen erhöhte sich diese Statistik nun um zehn weitere Tore, weil der SCW in Wuppertal einen 0:2-Rückstand in einen 7:3-Sieg umwandelte.

Einen großen Anteil an dieser fixen Ergebniskorrektur hatten SCW-Angreifer Andrej Hildenberg und sein gut aufgelegter Sturmpartner Sebastian Santana. Während Hildenberg die Zwei-Tore-Führung der "Füchse" binnen zwei Minuten egalisierte, krönte Santana seine kürzlich bekanntgegebene Vertragsverlängerung mit einem weiteren Doppelpack noch vor der Halbzeit (4:2). In der 77. Minute gelang dem 23-Jährigen sogar der dritte Streich. In allen drei Situationen befand sich Santana in einer Eins-gegen-Eins-Situation mit dem FSV-Torwart und behielt jedes Mal die Nerven. "Es ist nicht gerade einfach, bei fehlender Spielpraxis die Kaltschnäuzigkeit zu bewahren. Doch er wusste genau, was er macht", lobte SCW-Trainer Julien Schneider den Auftritt seines Schützlings.