Lokalsport: Büderich feiert Sieg gegen DSV 04

Düsseldorf Die SG Benrath/Hassels tritt nicht beim Bezirksliga-Zweiten Eller 04 an.

Muss jetzt der Fußballverband Niederrhein eingreifen? Das Bezirksliga-Spiel des aktuellen Tabellenzweiten Eller 04 gegen den Tabellenletzten SG Benrath/Hassels fiel aus. Die Gäste hatten zu wenig Personal, bekamen angeblich keine elf Mann zusammen. Für Ellers Sportchef sieht die Lage allerdings anders aus: "Deren Kreisliga-B-Mannschaft hat aber gespielt", sagte Peter Korn. Andreas Kober, der Trainer in Benrath/Hassels, hat somit noch ein Spiel weniger bei der SG - er wird in der kommenden Saison Co-Trainer beim DSC 99.

Ganz großes Aufatmen gab es beim TV Kalkum/Wittlaer. Der TVKW wird auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen. 3:0 gewann der TVKW bei Bayer Dormagen, wobei dieses 3:0 schon zur Halbzeit feststand. Die Tore fielen in der 4., 8. und 11.Minute. Die Torschützen für die Nord-Düsseldorfer waren Philipp Schmitt, Tanaka und EL Makadmi.