Lokalsport: Aufstiegsentscheidung vertagt

Düsseldorf Wer in der Bezirksliga das Rennen macht, wird erst am letzten Spieltag geklärt.

Die Entscheidung fällt erst in einer Woche. Am vorletzten Spieltag haben sich diese beiden Kontrahenten in ihren Spielen klar durchgesetzt. Der VfB Solingen 3:0 beim FC Zons und Eller 04 mit einem überzeugenden 5:1 (3:1) Erfolg im Lokalderby beim DSV 04. Bereits nach sieben Minuten führte Eller durch Reuland 1:0. Drei Minuten später erzielte der DSV den Ausgleich durch Benedict Stoffels, dann machte Eller Druck. Eremias Gebremedhin (2) , Sam Weiler und Salvatore Trapani waren die Torschützen. Eller träumt weiter vom Aufstieg, die Mannschaft aus Lierenfeld hingegen wird nun die Bezirksliga verlassen müssen und in der Kreisliga einen neuen Aufstieg versuchen.