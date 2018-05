Lokalsport : Schottischer Sieg bei Galoppklassiker

Düsseldorf Es war eine ziemliche Schlappe, die die deutschen Pferde in den Wempe German 1000 Guineas hinnehmen mussten, dem Klassiker für drei Jahre alte Stuten. Den Siegpreis von 70.000 Euro entführte vor 5000 Zuschauern auf der Grafenberger Bahn Nyaleti nach Schottland - dort wird sie von Mark Johnston trainiert. Joe Fanning, der 47 Jahre alte Routinier im Sattel von Nyaleti, brauchte eigentlich kaum einen Finger zu rühren, um nach 1600 Metern souverän zu gewinnen. Fast fünf Pferdelängen zurück kam Malakeh aus dem Kölner Stall von Henk Grewe auf Platz zwei, knapp vor Go Rose, die Andreas Wöhler in Gütersloh trainiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Delius

"Das ist schon eine sehr harte und zähe Stute", kommentierte Johnston, "mit ihrer Form geht es mal rauf, mal runter, heute hat halt alles gepasst. Wir hatten das Rennen schon lange im Auge." Joe Fanning hatte trotz der wenig günstigen Startnummer außen gleich eine ideale Ausgangsposition. "Sie kann halt schnell antreten", sagte Johnston über Nyaleti. 235 Pferde trainiert er, zählt zu den erfolgreichsten Trainern der Insel. "Ich habe da vor Jahren einmal zwei Wochen bei ihm arbeiten dürfen", erinnerte sich Henk Grewe, "einmalig, wie er das mit so vielen Pferden schafft. Und die gewinnen ja auch zweihundert Rennen im Jahr."

Er selbst war mehr als zufrieden mit dem Laufen von Malakeh, die an gleicher Stelle schon ein Vorbereitungsrennen hatte gewinnen können. "Zweiter in einem Klassiker, das ist schon was", freute er sich. "Dabei zeigt die morgens im Training gar nichts." Was letztlich auch nicht so wichtig ist - Hauptsache, im Rennen passt es.

Info Grafenberg kein gutes Pflaster für Northern Rock Um 22.500 Euro ging es im zweiten Hauptereignis, dem Aengeveldt-Preis, in dem sich in Ronaldo (unter Mark Lerner) der Favorit durchsetzte. Lokalmatador Northern Rock wurde Letzter.



Lokalsport : Schottischer Sieg bei Düsseldorfer Galoppklassiker







zurück

weiter

Nicht gepasst hatte es bei Binti Al Nar, der Favoritin aus deutscher Sicht. Rang sechs war nicht das, was man sich vorgestellt hatte, auch der Rennverlauf war kaum ideal. Zu allem Überfluss kassierte Jockey Andrasch Starke auch noch eine Sperre von zwei Renntagen: "Gefährliche Reitweise", war der Spruch der Rennleitung. So muss Deutschlands Jockey Nummer eins Mitte Juni bei zwei Veranstaltungen zuschauen - entsprechend bedient verließ er Grafenberg, auch wenn er mit Sakima zumindest ein Rennen im Rahmenprogramm gewinnen konnte.

Dass der Beruf des Jockeys mit gewissen Unwägbarkeiten verbunden ist, musste vor dem zweiten Rennen des Tages Rene Piechulek erfahren. Die Stute Zinarella beförderte ihn unmittelbar vor dem Start ins Gras, Prellungen am Schienbein waren die Folge, nichts war es mit weiteren Ritten, Kollegen sprangen ein. Piechulek humpelte von der Bahn, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass er selbstverständlich am Mittwoch, wenn in Baden-Baden das mehrtägige Frühjahrsmeeting beginnt, wieder im Sattel sitzen werde. Job ist schließlich Job.

(RP)