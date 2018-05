Lokalsport: Vikings liefern dem Meister einen großen Kampf

Düsseldorf Im Anschluss an das letzte Heimspiel wird es emotional: Der Klub verabschiedet Pankofer, Aust, Thomas und Klasmann.

Die Luft vibrierte im Castello in Reisholz. Die Intensität des Zweitliga-Handballspiels zwischen dem HC Rhein Vikings und dem Bergischen HC war im Magen zu spüren. Denn die "Rote Wand", der Vikings-Fanclub, und das Pendant aus Solingen trieben ihre jeweiligen Lieblinge durch unermüdliches Bearbeiten von diversen Trommeln an. Und, weil der Zweitliga-Aufsteiger aus Düsseldorf und die bereits als Zweitligameister feststehenden Gäste sich nichts schenkten, gingen 1560 Zuschauer trotz der 25:28 Niederlage der Vikings zufrieden nach Hause. "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Die Mannschaft hat noch einmal alles gegeben, die beste Mannschaft der Liga lange vor Probleme gestellt und sich stark von den Fans verabschiedet", freute sich Rhein Vikings-Coach Ceven Klatt.

Eigentlich ging es für beide Teams um nichts mehr. Die Düsseldorf-Neusser-Spielkombination hatte den Klassenerhalt bereits vor einigen Wochen klar gemacht. Die Bergischen stehen seit genauso langer Zeit als Aufsteiger in die Eliteliga fest. Und dennoch spielten beide Teams mit unbändigem Siegeswillen. Dabei erwischte Alexander Oelze einen Sahnetag. Der Rückraumschütze erzielte insgesamt zwölf Tore und war neben den Torleuten Mikkel Moldrup und Vladimir Bozic der Garant dafür, dass es eine ausgeglichene Partie wurde. Die Vikings nahmen verdientermaßen einen 14:13-Vorsprung mit in die Kabine. Und wäre der Dreher von Rechtsaußen Dennis Aust nicht am Pfosten gelandet, hätte während der 15-minütigen Spielpause gar ein 15:13 auf der Anzeigetafel des Castello aufgeleuchtet. Kurz vor der Halbzeit hatte sich Christian Hoße sich den Fuß vertreten, das Spiel war für ihn beendet. Die genaue Diagnose steht noch aus.