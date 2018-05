Lokalsport: Ex-Coach John besiegt den SC West

Jetzt beim SV Straelen an der Seitenlinie: Marcus John. Foto: Spütz

Düsseldorf Für den SV Straelen ist das 2:1 ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga.

Marcus John hatte Angst, sich zu verlaufen. "Ich muss zunächst einmal aufpassen, dass ich in die richtige Kabine gehe", scherzte der ehemalige Trainer des Fußball-Oberligisten SC West vor seiner kurzzeitigen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Denn gestern war der 43-Jährige mit dem SV Straelen, seinem neuen Klub, zu Gast in Oberkassel und erlebte einen ziemlich zufriedenstellenden Tag: Mit 2:1 besiegte John seine Ex-Schützlinge.