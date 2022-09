Galopp : Andrasch Starke beherrscht den Renntag

Düsseldorf Die vorletzte Veranstaltung auf der Galopprennbahn stand ganz im Zeichen von Andrasch Starke, Deutschlands erfolgreichster Jockey aller Zeiten. Er gewann er vor 4.000 Zuschauern gleich drei der ersten vier Rennen

Andrasch Starke, Deutschlands erfolgreichster Jockey aller Zeiten, drückte auch dem Grafenberger Renntag seinen Stempel auf. Am Sonntag gewann er vor 4.000 Zuschauern gleich drei der ersten vier Rennen, darunter auch das mit Auktionsrennen. Postman hieß der Sieger, vor einem Jahr hatte ihn Thomas Schäffer aus Rastatt bei einer Versteigerung in Baden-Baden für 28.000 Euro ersteigert – damit hatte er die Startberechtigung für das Düsseldorfer Rennen, in dem die Siegprämie 25.000 Euro betrug. Was insbesondere den Jockey besonders freute.