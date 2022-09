Niederrhein-Renntag : Trabrennen sorgt für große Gefühle

16. Niederrhein-Renntag auf dem Heisterfeldshof. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau Zum 16. Mal fand am Sonntag auf dem Heisterfeldshof in Bedburg-Hau der Niederrhein-Renntag zu Gunsten krebskranker Kinder statt. Im Fokus stand der kleine Ben Schiffmann, der im Alter von fünf Jahren verstorben war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Justine und Jan Schiffmann erlebten einen höchst emotionalen Sonntag. Das Ehepaar hatte den Weg zur 16. Auflage des Niederrhein-Renntags auf dem Heisterfeldshof in Bedburg-Hau gefunden – und wurde mit reichlich Erinnerungen konfrontiert. Erinnerungen, die nahegehen und zu Tränen rühren. Immerhin war der Reitplatz für Sohn Ben immer ein besonderer Ort. Hier spielte er, hier lachte er. Und bisweilen vergaß der kleine Junge auf dem Rücken der Pferde, dass die Krankheit Normalität kaum zulässt.

Ben Schiffmann war an Blutkrebs erkrankt, im Oktober 2021 erlag er dem kräftezehrenden Leiden. Viele Menschen in der Region nahmen damals Anteil, immerhin hatte sein Schicksal für viel Rührung gesorgt. Nun fand das traditionelle Trabrennen, das zwei Jahre lang eine Corona-Zwangspause einlegen musste, unter dem Titel „Ben Schiffmann-Memorial“ statt. Dafür hatte Organisator und Trabrenntrainer Uwe Zevens gesorgt, der sich bis zu seinem Tod rührend um den Jungen gekümmert hatte.

Info Nino de Angelo sang für die Besucher Stars In der Vergangenheit hat Veranstalter Uwe Zevens immer wieder Prominente an den unteren Niederrhein geholt, um Aufmerksamkeit fürs Trabrennen zu generieren. Für die diesjährige Auflage war Nino de Angelo unter Vertrag genommen worden. Auftritt Der Schlagersänger hat nicht nur die Namenspatenschaft für einen Hengst von Uwe Zevens übernommen. Der 58-Jährige sang auch knapp eine halbe Stunde für die Besucher, zudem nahm er am Tandemsulky-Rennen teil.

„Uwe Zevens tut alles dafür, dass Ben nicht in Vergessenheit gerät. Auf diesem Gelände fühlte sich unser Sohn immer unendlich wohl. Daher ist der Heisterfeldshof auch für uns ein Ort der Freude“, sagte Justine Schiffmann. Der Renntag soll dazu beitragen, anderen an Krebs erkrankten Kindern zu helfen. Uwe Zevens war abermals angetreten, um Geld für die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik in Düsseldorf zu sammeln. Dort war auch Ben Schiffmann behandelt worden.

Insgesamt wurden auf dem Heisterfeldshof Preisgelder in Höhe von 85.000 Euro ausgeschüttet. So stand etwa für die vierjährigen Stuten ein 20.000-Euro-Rennen auf dem Programm. Zum sportlichen Höhepunkt der Veranstaltung avancierte das erste klassische Zuchtrennen auf einer C-Bahn, 50.000 Euro gab es dabei zu gewinnen. Mit Usain Lobell (Robin Bakker/Deurze), Grand Ready Cash (Dion Tesselaar/Willemsoord) und Staccato HL (Robbin Bot/Willich) waren große Namen der Szene vor Ort. Beim Preis der Firma Rewe Rumpcza mit vier- bis zehnjährigen Pferden behielt die Niederländerin Lotte de Vlieger auf Kenicki Kite die Oberhand. „Um sich bei einem solchen Rennen durchzusetzen, braucht es eine gute Verbindung zum Pferd und ein großes Herz“, so die Starterin nach dem Rennen.

Doch nicht nur Sportler, auch tausende Besucher waren zum Reiterhof gekommen. Einige schielten auf das große Geld bei Wetten, andere kamen bloß ob des Sports, auch das Rahmenprogramm gilt als attraktiv. Wer sein Glück im Spiel testen wollte, bekam am Eingang einen Wettgutschein mit auf den Weg. Viele legten noch reichlich Kleingeld hinzu. „Die Wettbüros sind nicht so mein Ding. Aber wenn das Wetten in einem solchen Rahmen stattfindet, finde ich das spannend. Da setzt man einen Fünfer ein und kann live verfolgen, was aus dem Geld wird“, sagte Felix Scholze aus Kleve. Ahnung vom Trabrennsport müsse man nicht haben. „Ich habe sogar das Gefühl, dass die Ahnungslosen die besten Karten haben. Man hat mir nämlich den Tipp gegeben, nicht zu viel nachzudenken und stattdessen aufs Gefühl zu hören“, sagte er. Ob Felix Scholze den Heisterfeldshof als reicher Mann verließ, ist nicht überliefert.

„Mit dem Besucheraufkommen sind wir sehr zufrieden. Nach der Corona-Pause hatten wir sehnlich darauf gehofft, dass die Veranstaltung wieder genauso angenommen werden würde. Da können wir sehr stolz sein“, sagte Mitorganisatorin Claudia Zevens. Sie sei froh, dass man die Erinnerung an Ben wachhalten könne. „Das hat der Junge verdient, er hat den Heisterfeldshof geliebt“, sagte Zevens.