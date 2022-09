Fußball : Düsseldorfs U19-Bundesligist erkämpft Remis gegen Bayer 04

Düsseldorf Fortunas Nachwuchs hat den Favoriten am Rande einer Niederlage und führt durch einen Treffer von Ken Tchouangue bis zur Schlussphase mit 1:0. Am Ende spielt die U19 von Trainer Jens Langeneke 1:1.

Am Rande einer Niederlage hatte Fortunas U19 den Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen in der A-Junioren-Bundesliga. Gegen die U19-Fußballer des Werksklubs, die in dieser Saison auch international in der Youth League gefordert sein werden, führte die Mannschaft von Jens Langeneke bis in die Schlussphase hinein mit 1:0. Am Ende mussten sich die Flingeraner aber mit einem Akteur mehr auf dem Feld gegen nicht aufsteckende Gäste mit einem 1:1 zufrieden geben.