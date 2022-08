Sport in Düsseldorf​: Idealisten als Ehrenamtler gesucht​

Düsseldorf Sportvereinen fällt es immer schwerer, Ehrenamtler zu gewinnen. Neue Ideen tun Not, wie Ansätze aus dem Düsseldorfer Sport zeigen.

Das in früheren Jahren verpönte Vater-Trainer-Modell ist zwangsläufig in Mode gekommen. „Bei uns ist es bis zur C-Jugend fast die Regel, dass ein Vater eines Spielers im Trainerstab mitarbeitet“, sagt Bodo Grimm. Der erste Vorsitzendes BV 04 ist damit eigentlich nicht glücklich, bietet diese Konstellation doch häufig Konfliktpotenzial. Doch echte Alternativen sind rar. „Wir können den Trainern nur eine geringe Aufwandsentschädigung zahlen. Da können gerade die jungen Leute, die auch etwas auf das Geld achten müssen, häufig mit weniger Aufwand in anderen Jobs einfach mehr Geld verdienen“, erklärt Grimm.

Dass der Trainingsalltag trotz all dieser Probleme dennoch läuft, verdankt nicht nur der BV 04 fußballverrückten Idealisten wie Christopher Heimeroth. Der ehemalige Profitorwart führt beim BV 04 die Bambini mit Herzblut und Begeisterung an den Fußball heran. Nebenbei wirft der 41-Jährige, der drei eigene Kinder in der BV-Jugend angemeldet hat, natürlich auch noch einen Blick auf die Nachwuchstorhüter. Von der Erfahrung des Junioren-Nationalkeepers können auch die Jahrespraktikanten beim BV 04 profitieren, die im besten Fall dann perspektivisch auch einmal Verantwortung an der Roßstraße übernehmen sollen.