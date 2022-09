Fußball-Kreisliga A : Borussia Veen baut Siegesserie weiter aus

Michael Keisers (in gelb) gelang das 4:0 für Borussia Veen im Heimspiel gegen den TV Asberg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Die „Krähen“ setzten sich gegen den TV Asberg mit 4:1 durch. Spitzenreiter bleibt Concordia Rheinberg. Der Tabellenführer war in Sonsbeck mit 5:1 erfolgreich. Der OSC Rheinhausen deklassierte den SSV Lüttingen mit 7:1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rheinberg nahm alle drei Zähler aus Sonsbeck mit und bleibt Spitzenreiter in der Fußball-A-Liga. Veen lässt sich auch von Asberg nicht aus dem Tritt bringen. Den höchsten Sieg des siebten Spieltags feierte der OSC Rheinhausen, der Lüttingen mit einer 1:7-Packung nach Hause schickte. Kamp kletterte durch den knappen Erfolg in Millingen auf den dritten Tabellenplatz.

SV Millingen – Alemannia Kamp 1:2 (0:1). Der SVM musste die zweite Saisonniederlage einstecken. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt. Deswegen geht der Sieg für Kamp in Ordnung“, sagte Coach Ulf Deutz. Besnik Saljiji sorgte vom Elfmeterpunkt für die 1:0-Pausenführung (13.). Rayk Bißling traf nach einer guten Stunde zum 1:1 ins Eck. Die Entstehung des Siegtreffers sorgte für Diskussionen, weil Dennis Kiljan nach 71 Minuten nicht nur vermeintlich im Abseits stand, sondern den Ball nach einer Flanke von links auch mit der Hand über die Linie drückte. „Das war in dieser Phase unglücklich, weil wir besser im Spiel waren und es nach Standards noch ein bis zweimal im Kamper Strafraum gebrannt hat“, so Deutz.

Dennis Kiljan traf in Millingen zum 2:1 für Kamp. Foto: FuPa/Verein

Info Asterlagen spielt am Mittwoch und Freitag Mittwoch-Spiel Am 14. September stehen sich der TuS Asterlagen und Borussia Veen ab 20 Uhr zum Nachholspiel gegenüber. Freitag-Partien Der achte Spieltag beginnt am 16. September mit den Spielen TuS Asterlagen gegen Viktoria Alpen (19.30 Uhr) sowie TV Asberg gegen SV Schwafheim (19.45 Uhr).

Borussia Veen – TV Asberg 4:1 (2:0). Die „Krähen“ bleiben das Team der Stunde. Nach sechs Spieltagen steht die Maximalausbeute von 18 Punkten zu Buche. Felix Terlinden (12., 34.) schoss die Gastgeber in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack in Führung. Die Veener ließen den Ball gut laufen und lange überhaupt nichts zu. Erst ab der 55. Minute verloren die Gelb-Schwarzen ein wenig den Faden. Philipp Wierz (50.) und Michael Keisers (52.) machten schon vorher alles klar. Chris Krüger erzielte nicht mehr als den Ehrentreffer (72.). „Die erste Halbzeit hat sehr viel Kraft gekostet“, fasste ein zufrieder Thomas Haal, Coach der Borussia, zusammen.

SV Sonsbeck II – Concordia Rheinberg 1:5 (0:2). Der Spitzenreiter bleibt weiter ungeschlagen und hatte die Partie von Beginn an im Griff. Tobias Ries machte den Anfang mit einem Eigentor (25.). Danach waren Jonas van den Brock (37., 69.), Patrick Utech per Elfmeter (87.) und Silas Baumbach (89.) für die Rheinberger erfolgreich. Der letzte Treffer fiel aus 60 Metern. Baumbach hatte gesehen, dass SVS-Keeper Jonas Grüntjens zu weit vor seinem Kasten stand und hämmerte die Kugel genau unter die Latte. „Es war ein Kampfspiel mit vielen schönen Angriffen“, lobte Concordia-Coach Manfred Wranik. Sonsbecks Niko Ten Elsen sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte.

FC Neukirchen-Vluyn II – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 4:1 (2:0). Serkan Durak und Lavdrim Sulejmani brachten den FC in Führung. Nach der Pause verkürzte Chris Exner für die Gäste. Doch Konstantinos Siainis stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit legte Surak seinen zweiten Treffer nach. Kurz vor Schluss flog Andreas Resch bei den Gästen vom Platz.

VfL Repelen II – FC Rumeln-Kaldenhausen 5:2 (1:1). Kapitän Björn Kluth brachte die Gäste nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Doch nach einem Platzverweis für Hasan Hisman war der FC kurz darauf in Unterzahl, und Marvin Slatinjek glich noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang trafen Marius Geßmann, Dominic Hellwarth, Sener Karatas und Kadir Safak für den VfL. Patrick Mohr machte das zweite Tor der Gäste.

Viktoria Alpen – Rumelner TV 0:5 (0:3). Der RTV machte kurzen Prozess mit der Viktoria. Nach Toren von Tunahan Karakaya, Faruk Aran und Matthias Bayrak hatten die Gäste die Partie schon vor der Pause im Griff. Danach legten Daniel Schwarz und Bayrak nach.

FC Meerfeld – ESV Hohenbudberg 1:1 (0:1). Mamadou Kante brachte die Gäste in Führung. Die hielt aber nur bis kurz nach der Pause, als Martin Brand für Meerfeld egalisierte. Danach verpassten beide Teams noch einige Chancen.

SV Budberg II – VfL Rheinhausen 4:1 (0:1). Kevin Kroggel sorgte für die VfL-Halbzeitführung. Doch der Aufsteiger kam stark aus der Pause, und ein Doppelpack von Yannick Saunus drehte das Spiel. Noah Breuer und Maximilian Bock machten mit ihren Treffern den Sack zu.

SV Schwafheim – TuS Asterlagen 0:2 (0:0). Direkt nach der Pause ging Asterlagen durch Serkan Yilmaz in Führung. Danach mussten die Gäste jedoch lange zittern, bevor Routinier Ercan Aydogmus das Spiel mit dem 2:0 entschied.

OSC Rheinhausen – SSV Lüttingen 7:1 (2:0). Der SSV kam mächtig unter die Räder. Sahin Burhan erzielte beide Treffer im ersten Durchgang. In der zweiten Hälfte trafen noch Joel Preuß (2), Arda Keskin, Mahmut Dost und Grischa Gervers. Janik Schweers netzte für Lüttingen.

(FKT/ski)