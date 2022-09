Futsal : Futsaler tanken Selbstbewusstsein

Spielertrainer Fedor Brack (links) beim Torjubel. Foto: RP/Benefoto

Saisonauftakt-Spiele liegen den Futsalern der Fortuna! Wie schon in der Bundesliga-Premierensaison im Vorjahr erwischte die Mannschaft von Shahin Rassi auch nun wieder einen glänzenden Start in die neue Spielzeit. Beim 1. FC Penzberg setzte sich die Fortuna mit 6:2 durch und tankte Selbstvertrauen für das nun folgende Heimspiel gegen dem amtierenden Deutschen Meister Stuttgarter FC. „Wir haben drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten geholt. Nun können wir befreit in das Bonusspiel gegen Stuttgart gehen“, sagte Shahin Rassi nach der Partie.

Nicht nur der niederländische Coach hatte einige Fragezeichen im Gepäck, als sich der Fortuna-Tross am Samstag auf den Weg in den Süden der Republik machte. Zwar gaben die Testspiele Anlass zur Zuversicht. Doch die Vorbereitung lief insgesamt nicht rund, so dass der Leistungsstand der Mannschaft nur schwer einzuordnen war. Rassi musste die Verluste von Leistungsträgern wie Luigi D`Alterio und des Castellos, der angestammten Trainings- und Spielstätte, hinnehmen. Zu allem Überfluss meinten es auch die Spielplangestalter nicht allzu gut mit den Flingeranern. Mit Penzberg wartete schließlich nicht nur ein unangenehmer Gegner, gegen den man in der letzten Saison zweimal sieglos geblieben war, sondern auch die weiteste Auswärtsfahrt bis hinter den Starnberger See auf die Fortuna. „Diese langen Touren sind schon eine Herausforderung für alle Beteiligten“, merkte Shahin Rassi an.

Info Fortunas Futsaler spielen am Samstag im Castello Heimpremiere Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreiten Fortunas Futsaler am kommenden Samstag gegen den Deutschen Meister Stuttgarter FC. Im Castello Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen und ausnahmsweise noch einmal im Castello ausgetragen.

Doch sein Team ließ alle Sorgen und Bedenken bei Ankunft in Penzberg im Mannschaftsbus und präsentierte sich von Anpfiff weg hellwach und spielfreudig. Als belebende Elemente erwiesen sich dabei vor allen Dingen die beiden vom Vizemeister Hohenstein-Ernstthal gekommenen Neuzugänge Jakub Reznicek und Marko Hudacek.

Nach zwei vergebenen Chancen von Hudaczek war es Reznicek, der per Direktabnahme nach einem Einkick für die Führung sorgte (3.). Mohamed Tahiri (11.) krönte den guten Beginn mit dem 2:0 (11.), ehe die Gastgeber ihre Spielweise umstellten. „Da sind auch wir dann etwas unter Druck geraten“, spielte Rassi auf die Phase an, in der Penzberg verkürzte (19.).

Fest gewillt, den Rhythmus nun wieder selbst vorzugeben, kam die Fortuna aus der Halbzeitpause. Und es dauerte nicht lange, bis auch Marko Hudacek erstmals im neuen Trikot jubeln durfte. Auf Vorarbeit von Fedor Brack machte der Slowake das 3:1 (26.). Die Gäste hatten nun wieder alles im Griff. Torhüter Christian de Groodt stellte bei seinem direkt verwandelten Freistoß zum 4:1 seine Schusskraft unter Beweis (32.). Unmittelbar im Anschluss machte ein weiterer Debütant auf sich aufmerksam. Joscha Vaas setzte den Ball trocken und flach zum 5:1 ins Tor (33.). Penzberg kam zwar noch einmal auf 2:5 heran (36.), sah sich aber immer wieder gefährlichen Angriffen der kombinationssicheren Fortuna ausgesetzt. Einen solchen schloss Koya Yoshida zum 6:2-Endstand ab (38.).