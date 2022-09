Galopprennen : Im Zeichen des Nachwuchses

Leona Playa gehört zu den Favoriten beim Junior-Preis. Foto: RP/IMAGO/Foto: Sandra Scherning/galoppfot

Düsseldorf Beim Junior-Preis gehen Sonntag ausschließlich Zweijährige auf die 1600-Meter-Strecke der Galopprennbahn. Zehn Rennen sind geplant. Mit Crackovia kommt sogar eine Stute aus dem nordenglischen Yorkshire angereist

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er gehört zu den ältesten Rennen des ohnehin traditionsbeladenen Galopprennsports in Deutschland, der Junioren-Preis, am Sonntag eines der sportlichen Highlights am vorletzten Tag der Grafenberger Rennsaison. 1925 erstmals gelaufen, noch unter dem Namen Immelmann-Rennen, zwei Jahre später hieß es dann schon Junioren-Preis, ein Pferd mit dem bemerkenswerten Namen „Meisterpolier“ trug sich in die Siegerliste ein. Wer am Sonntag gewinnen wird, ist wie immer bei dieser Sportart schwer zu prognostizieren.

Ausschließlich Zweijährige treten auf der 1600-Meter-Strecke an, mit Crackovia kommt sogar eine Stute aus dem nordenglischen Yorkshire angereist. Trainer Mark Johnston, 62, mit über 5000 Erfolgen der siegreichste Trainer des Landes, hat schon des Öfteren erfolgreiche Expeditionen nach Düsseldorf gemacht. „Crackovia sollte gut in das Rennen passen, wir kommen hoffentlich nicht umsonst“, sagt der Hobbypilot, der Rennbahnen des Öfteren am Steuerknüppel seines eigenen Fliegers ansteuert. Was auch am Sonntag der Fall sein könnte, denn nach dem Tod von Queen Elizabeth stehen sportliche Großveranstaltungen auf der Insel am Wochenende zur Disposition.

Info In Grafenberg begann so manche Karriere Der Junior-Preis ist ein Listenrennen und eines der traditionsreichsten Galopprennen für Zweijährige statt. Die Dotierung beträgt 22.500 Euro, die Distanz 1600 Meter. Der Start mancher Karriere begann in Düsseldorf. So mancher Galopperstar begann auf dem Geläuf in Grafenberg seine große Karriere, darunter Stars wie Lomitas, Lando oder Soldier Hollow. Neben den Rennen gibt es für die Kleinsten das Kinderland sowie Ponyreiten und für die Großen eine Lounge mit DJ und eine Cocktail-Bar. Veranstaltungsbeginn ist 13 Uhr. Das erste Rennen beginnt voraussichtlich um 13.30 Uhr. Einlass: 12:00 Uhr

Albrecht Woeste, Grandseigneur der Düsseldorfer Galopperszene, hätte allerdings schon etwas gegen einen britischen Sieg, schickt er doch mit seinem Hengst Merkur einen chancenreichen Kandidaten ins Rennen. Dieser ist erst einmal gelaufen, in Clairefontaine an der französischen Atlantikküste, hat dabei gewinnen können. Das eröffnet ihm am Sonntag beste Chancen, Alexander Pietsch wird reiten.

Leona Playa aus dem Stall des Kölner Spitzentrainers Peter Schiergen ist eine weitere Starterin mit besten Möglichkeiten, sie war gerade in Baden-Baden erfolgreich.

Zehn Rennen (erster Start 13.30 Uhr) gehen am Sonntag mit einem umfangreichen Rahmenprogramm über die Bühne. Sportlich ist noch ein mit immerhin 52.000 Euro dotiertes Auktionsrennen zu erwähnen, in dem ausschließlich zweijährige Pferde laufen dürfen, die im vergangenen Jahr bei einer öffentlichen Auktion im Ring waren.