Football : Rhein Fire gewinnt dramatische Partie

Düsseldorf Die Footballer von Rhein Fire aus Düsseldorf bleiben durch einen Last-Minute-Sieg gegen Frankfurt Galaxy weiterhin im Rennen um die Play-offs. Allerdings benötigen sie Schützenhilfe für das große Ziel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Rhein Fire hat sich die kleine Chance bewahrt, das Halbfinale in der European League of Football (ELF) noch zu erreichen. In einem Spiel auf des Messers Schneide gewann die Mannschaft gegen Meister Frankfurt Galaxy 23:21. „Es war ein großartiger Teamerfolg“, urteilte Fire-Cheftrainer Jim Tomsula. „Wir haben zwar ein paar Fehler gemacht, aber am Ende sind wir die Sieger.“ Dabei sah es 21 Sekunden vor Ende der Begegnung noch so aus, als würde Fire verlieren. Die Galaxy führte mit 21:20 Punkten.

Die Düsseldorfer lagen in Führung, machten es allerdings im letzten Quarter noch mal spannend. Es waren noch zehn Minuten zu spielen, als Fire dem Kontrahenten den Streich zur endgültigen Niederlage hätten beibringen können. Die Fire-Angriffformation stand zwei Yards vor der Endzone der Hessen. Bei der bisherigen Leistung des Gastgebers hatten einige der 12.000 Zuschauer die sechs Punkte für das Ablegen des Balles in der gegnerischen Endzone gedanklich bereits verbucht und den Zwischenstand auf 26:15 gestellt, doch sie mussten die sechs Punkte wieder abziehen. Im Bemühen, den Touchdown zu erzielen, agierte die Rhein-Fire-Offensive überhastet. Zuerst gab es ein Missverständnis zwischen Quarterback Jadrian Clarke und Tight-End Marvin Pludra. Die Übergabe des Balles misslang. Nur mit viel Glück konnte sich der Fire-Spielgestalter auf den Ball schmeißen und ihn für die Gastgeber sichern. Dann warf Düsseldorfs Center den Ball zu früh zu Clarke, der war noch nicht spielbereit, konnte das Ei nicht fangen und verlor es an Frankfurt. Den anschließenden Drive der Galaxy nutzte Reece Horne zum Touchdown und brachte seine Farben damit mit 21:20 in Führung. Der Versuch die sogenannte „Two-Point-Conversion“ erfolgreich zu gestalten, scheiterte allerdings an der hart zupackenden Fire-Abwehr.

Info Rhein Fire hat es nicht in eigener Hand 6:4 Siege Rhein Fire hat noch die Chance, als bester Gruppenzweiter die Play-offs zu erreichen.

Schützenhilfe Allein aus eigener Kraft haben es die Düsseldorfer nicht mehr in der Hand, denn die Raiders Tirol liegen im Kampf der drei Zweiten der drei EFL-Gruppen vorne.

Noch waren 21 Sekunden zu spielen, aber der Weg über das ganze Spielfeld weit, sehr weit. Doch Rhein Fire glaubte an sich. Zunächst trug Omar Williams den Ball nach dem Galaxy Kickoff über 30 Yards in Richtung hessische Endzone. Clarke warf den Ball anschließend über 20 Yards zu Nathaniel Robitaille. Aber die Spielzeituhr zeigte nur noch sechs Sekunden. Es war Zeit für die „Hail Mary“, also den langen Vorwärtspass, der mehr auf Hoffnung als auf Spielgenauigkeit ausgelegt ist. Clarke warf, Timothy Knuettel fing und sprintete in die Galaxy Endzone.