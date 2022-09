Tischtennis-Regionalliga der Damen : Auftakt nach Maß für WRW Kleve

Mara Lamhardt (links) und Annika Meens gewannen gemeinsam ihr Doppel und anschließend noch jeweils ihre beiden Einzel. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Das Team gewinnt das Heimspiel gegen den TTC GW Fritzdorf II mit 8:2. Der Sieg ist aber bei weitem nicht so leicht gefallen, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve hat in der Tischtennis-Regionalliga einen Start nach Maß erwischt. Sie schaffte am Samstag in der Heimpartie gegen den TTC GW Fritzdorf II, ihrer ersten Begegnung seit dem 26. Februar, einen 8:2-Erfolg, der allerdings bei Weitem nicht so leicht gefallen ist, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Das war eine ganz enge Partie, in der unsere Spielerinnen große Nervenstärke bewiesen haben. Denn wir haben fünf der sechs Spiele, die in den Entscheidungssatz gingen, für uns entschieden“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.

Lediglich zu Beginn mussten sich Maria Beltermann und Lea Vehreschild im Doppel nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3-Sätzen geschlagen geben. Mara Lamhardt setzte sich in ihren beiden Einzel jeweils in fünf Sätzen durch. Auch Maria Beltermann, Lea Vehreschild und Annika Meens, die Pia Dorißen (verhindert) vertrat, punkteten jeweils einmal durch einen gewonnenen Entscheidungssatz. Die weiteren Zähler steuerten Mara Lamhardt/Annika Meens, Lea Vehreschild und Annika Meens bei. Nur Maria Beltermann hatte im Einzel das Nachsehen.

Nicht allein der gute Start sorgt dafür, dass Seipold und die Spielerinnen dem weiteren Saisonverlauf relativ gelassen entgegenblicken. Der TTV Hövelhof hat seine Mannschaft am Freitag überraschend aus der Klasse zurückgezogen und steht damit als erster und einziger direkter Absteiger fest. Jetzt könnte es nur noch für ein Team runter in die Oberliga gehen, weil der Vorletzte in die Relegation muss. Seipold ist guter Dinge, dass WRW diese Mannschaft nicht sein wird. „Ich glaube, dass wir stark genug sind, um nicht für den Relegationsplatz infrage zu kommen, wenn nicht allzu viel in dieser Saison für uns schiefläuft“, sagte der Teammanager. Zumal im TTV Hövelhof ein Team, das WRW in der Vergangenheit in der Regionalliga immer große Schwierigkeiten bereitet hatte, jetzt nicht mehr im Rennen ist.