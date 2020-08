Heinersdorff-Konzerte : An Bachs „Goldberg-Variationen“ kommt keiner vorbei

An Bachs „Goldberg-Variationen“ kommt keiner vorbei

Der 1981 geborene David Fray tritt in der Tonhalle auf. Foto: Symyo Ida, Warner Classics

Düsseldorf Der französische Pianist David Fray spielt das barocke Meisterwerk bei seinem Abend in der Tonhalle. Er scheut nicht den Vergleich mit Glenn Gould.

Tarbes am Fuß der Pyrenäen ist ein Ort, auf den die Welt nur einmal im Jahr schaut, wenn nämlich die Tour de France über den Asphalt fegt. Es ist sozusagen Schicksal der Stadt, Durchgangsstation für Reisende zwischen Atlantik und Mittelmeer zu sein – und Flugplatz für Pilger ins nahe Lourdes.

Als der Pianist David Fray 1981 in Tarbes geboren wurde, war für ihn die Grande Nation ziemlich weit weg. Gelegentlich fuhren die Eltern mit ihrem klavierspielenden Sohn nach Toulouse ins Konzert. Ansonsten galt und gilt in der Familie trotz französischer Pässe: Man spricht Deutsch. Die Mutter ist Germanistin. Der Vater forscht über Kant und Hegel. Und der Sohn gibt vor Journalisten, die ihm wegen seiner Erfolge (2006 sprang er für Hélène Grimaud in Paris und Brüssel ein) die Bude einrennen, zu Protokoll, sein Vorbild sei der deutsche Pianist Wilhelm Kempff. Welcher junge Klavierspieler hat sich zuletzt auf diesen großen Meister der dunklen Gesanglichkeit berufen?