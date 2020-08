New Fall Festival im Ehrenhof : Alles neu bei Love Machine

New Fall Festival im Ehrenhof

Das Heimspiel der Düsseldorfer Band Love Machine beim New Fall Festival war ausverkauft. Foto: Veranstalter

Düsseldorf Die Düsseldorfer Band „Love Machine“ waren am Mittwochabend zu Gast beim New Fall Festival. Ein Konzert mit fulminanten Songs, düsteren Passagen und einigen Überraschungen.

Träumerische, verspielte Piano-Klänge. Dann ein Knall, das Schlagzeug macht sich bemerkbar, auch E-Gitarren und Bass setzen kraftvoll ein. „Once I had a little Bird“, singt Marcel Rösche mit seiner schweren Bariton-Stimme, die die Songs seiner Band Love Machine kennzeichnen. Mit seinen fünf Bandkollegen steht er auf der Bühne des New Fall Festivals, das gerade seine Summer Edition vor dem NRW-Forum im Ehrenhof feiert.