Historischer Stadtrundgang : Jüdische Geschichte in der Carlstadt

Karsten Lehl von der Robert-Schumann-Hochschule führte durch das Viertel. Foto: Deborah Hohmann

Düsseldorf Bis zum November 1938 stand in dem Stadtviertel eine große Synagoge. Außerdem befanden sich dort einige Wohnhäuser jüdischer Familien und ein Friedhof. Ein Rundgang mit Karsten Lehl und dem Heine-Institut.

Wir lassen den belebten Carlsplatz mit den vielen Marktständen links hinter uns. Es ist schwül, am Himmel ziehen sich dunkle Wolken zusammen. Karsten Lehl geht gemächlich voran, immer wieder wirft er einen Blick über seine Schulter. Die Teilnehmer des Stadtrundgangs, den er in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Heine-Institut führt, kommen hinterher, wegen der Hitze nicht ganz so schnell. In der nächsten Stunde wird Lehl, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Robert-Schumann-Hochschule tätig ist, an historische Orte in der Carlstadt führen, an denen sich jüdisches Leben und Düsseldorfer Kultur abspielten. „Und davon gibt es einige, denn anders als in vielen anderen Städten gab es hier keine Ghettoisierung“, erklärt er. „Das jüdische Leben war bis ins 19. Jahrhundert hinein eng mit dem Alltag in Düsseldorf verbunden.“

An der Einmündung Hohe Straße bleibt er stehen und zeigt mit seiner Hand in die vor ihm liegende Benrather Straße. „Da vorne befand sich im 18. Jahrhundert der erste jüdische Friedhof in Düsseldorf.“ Zu sehen ist davon heute nichts mehr – anders als noch vor wenigen Jahren. Beim Bau der unterirdischen Wehrhahn-Linie wurden menschliche Skelette entdeckt: Überreste aus den Gräbern. „Das sorgte für einen Eklat, denn nach jüdischem Glauben dürfen Tote nicht umgebettet werden“, sagt Lehl. In Absprache mit dem Rabbiner der Gemeinde seien die Funde dann aber nach Jerusalem umbestattet worden.

Das Backsteingebäude der „Ortskrankenkasse“ hat als einziges auf der Kasernenstraße den Krieg überstanden. Links daneben stand die Synagoge. Foto: Deborah Hohmann

Info Heinrich Heine und die Düsseldorfer Carlstadt Geburtsort Heine kam 1797 oder 1798 – das genaue Geburtsdatum ist umstritten – als Harry Heine in der Düsseldorfer Altstadt zur Welt. Seine Familie war jüdischer Abstammung. Schule Als Kind besuchte er die Grundschule an der Citadellstraße, die sich in der Carlstadt in unmittelbarer Nähe zum Heine-Institut befindet.

Es geht weiter, wir biegen rechts in die mit Kopfstein gepflasterte Hohe Straße ein. Am Haus Nummer acht bleibt Lehl erneut stehen und erklärt, dass darin zur Zeit des Nationalsozialismus ein sogenanntes „Judenhaus“ untergebracht war – für jüdische Familien, die assimiliert werden sollten. „Das Haus wurde im Krieg zerstört und anschließend unauffällig durch einen Neubau ersetzt“, sagt Lehl. Er führt uns weiter, vorbei am Haus Nummer elf, an dessen Stelle einst das Wohnhaus des ehemaligen Musikdirektors Julius Ritz stand. Dessen Nachfolger wurde Mitte des 19. Jahrhunderts der Komponist Julius Tausch, der seinen Wohnsitz ein paar Häuser weiter, an der Stelle der in zitronengelb angestrichenen Nummer 19, hatte.

Auf der Bilker Straße standen einige jüdische Wohnhäuser. Foto: Deborah Hohmann

An der Ecke Bastionstraße bleibt Karsten Lehl stehen, dreht sich um und streckt seine Arme seitlich von sich. „Vor knapp 200 Jahren war die Stadt Düsseldorf genau hier zu Ende.“ Die Strecke, die wir bereits zurückgelegt hatten, zählte damit zum Neubaugebiet – aus heutiger Perspektive kaum vorstellbar.

Die Kasernenstraße, in die wir von der Bastionstraße aus rechts einbiegen, hat eine besondere Bedeutung für die jüdische Geschichte: Hier stand die Große Synagoge, die 1903 in neoromanischem Stil erbaut wurde. Sie wurde noch vor Kriegsbeginn zerstört: Im Zuge der Novemberpogrome 1938, die vom Nazi-Regime organisiert wurden, verwüsteten Mitglieder der Sturmabteilung das Innere des Gebetshauses und steckten es anschließend in Brand. Heute steht an der Stelle ein großes, weißes Gebäude. Nur noch eine steinerne Gedenktafel erinnert an die Synagoge.

„Glücklicherweise hatte die jüdische Bevölkerung eine Ausweichmöglichkeit“, erzählt Lehl. Denn: In der Bilker Straße 37, heute 35, befand sich ergänzend zur Großen Synagoge noch ein jüdischer Gebetssaal. Außerdem gab es in der Bilker Straße 25 (heute 23 A) ein weiteres „Judenhaus“. Darin wurde dann, wahrscheinlich aus pragmatischen Gründen, wie Karsten Lehl vermutet, das Büro der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf untergebracht. Das befand sich vorher in dem an die Synagoge angeschlossenen Gemeindehaus, das 1938 ebenfalls abgebrannt war.

Das Lauftempo der Gruppe hat sich mittlerweile gesteigert, denn die dunklen Wolken machen ernst, erste Tropfen fallen auf die Straße. Bevor wir das Heinrich-Heine-Institut erreichen, schließt Lehl mit einer schönen Begebenheit: Im Haus Nummer 18 wohnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts der jüdische Dirigent Herrmann Süs. Nicht nur das: Süß gründete 1822 in seinem Haus die erste Musikschule Düsseldorfs, eine Gesangschule für junge Mädchen.

Gerade rechtzeitig, bevor der Regen stärker wird, kommen wir im Heinrich-Heine-Institut an. Im Lesesaal gibt es einen musikalischen Ausklang: Die Pianistin Frederike Möller spielt an einem glänzenden schwarzen Flügel Heine-Vertonungen von Schumann und Mendelsson. Und zwar nicht nur von Felix, sondern auch von seiner Schwester Fanny, die ebenfalls musikalisch sehr begabt war. „Viel hat man davon aber nicht mitbekommen“, erklärt Möller, „denn als Frau durfte sie nicht arbeiten, ihr Vater verbot das und sagte ihr, sie könne allenfalls ihrem Bruder Beifall klatschen.“