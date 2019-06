Dependance in Düsseldorf : Neue Galerie aus Istanbul

An der Mühlenstraße hat die Meerbuscherin Anna Laudel eine Dependance ihrer türkischen Galerie eröffnet.

Nun wagt sie den Schritt zurück an den Rhein. Auf vier Etagen stellt die Galerie Anna Laudel in einem prestigeträchtigen Gebäude in der Mühlenstraße vor allem junge türkische Künstler aus. In dem wunderbar erhaltenen Altbau mit schöner Stuckfassade war zuletzt die Galerie Remmert & Barth untergebracht, und nur ein Haus weiter betrieb Daniel Spoerri seine legendäre Eat Art Gallery.

Auch Ramazan Can beschäftigt sich in seinem Zyklus „Feeling At Home“ mit dem Teppich. Allerdings gießt er ihn zwischen Beton ein. Oder empfindet das Muster mit Neonröhren nach. Dafür hat der Künstler erst vor kurzem einen Preis des türkischen Kulturministeriums bekommen. Bei Anna Laudel sind Cans Arbeiten ein willkommener skulpturaler Kontrapunkt in der sonst sehr bild- und malerei-lastigen und etwas braven Ausstellung. Hinzu kommt bei Can ein schlüssiges Konzept. Die Teppiche für seine Werke werden in Handarbeit von seiner Familie hergestellt – eine Arbeit, die in der modernen Türkei sonst niemand mehr bezahlen will. So können Cans Betonteppiche als leise Kritik an den Zuständen in der Türkei angesehen werden, wo das industrielle Zeitalter traditionelle Lebensgrundlagen immer weiter zerstört.