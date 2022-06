Haan/Hilden : Manuela Mandic stellt in der Galerie QQArt aus

Die Künstlerin Manuela Mandic feiert am Freitag, 10. Juni, 19.30 Uhr, ihre Vernissage im QQArt an der Forststraße 73. Foto: Manuela Mandic

Haan/Hilden Die Künstlerin Manuela Mandic feiert am Freitag, 10. Juni, 19.30 Uhr, ihre Vernissage im QQArt an der Forststraße 73. Dort ist bis zum 10. Juli die Ausstellung der Haaner Künstlerin zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Manuela Mandic hat an der Akademie der bildenden Künste in Bosnien studiert und dort ihren Abschluss gemacht. In drei Einzelausstellungen und mehr als 50 Gemeinschaftsausstellungen ist sie international präsent: In Spanien, Mazedonien oder Albanien waren ihren Werke schon zu sehen, nun im QQArt.

In ihren Arbeiten reduziert sie abstrahierte zoomorphe Formen auf eine minimale grafische Darstellung mit verschiedenen Techniken und zeigt anthropomorphe Formen in Zeichnung und Collage. Sie möchte das menschliche Innere präsentieren, das wir immer geschickt verstecken. Es ist ein inneres Leben voller Angst, Unsicherheit und Leid. Auf die Frage, warum sie sich für Grafik und nicht für eine andere Art von bildender Kunst entschieden hat, antwortet Mandic: „Ich denke, alles beginnt und endet mit einer Zeichnung, und die wird am besten in Grafiken umgesetzt. Ich unterschätze keine Richtung, aber mir waren die Grafiken am nächsten und ich konnte mich so auf einfachste Weise ausdrücken.“

Außerdem glaubt sie, dass jeder Zweig der Kunst positiv sei und positive Werte habe. „Kunst hat keinen vorgeschriebenen sozialen Zweck, aber sie kann sich sehr positiv auf die Gesellschaft auswirken. „Es wird für den Betrachter oft zu einer Flucht aus dem Realen, zu einer Reise ins Unbekannte, zur Entdeckung neuer Welten, während es gleichzeitig zum Nachdenken anregt“, führt die Hannerin aus. So treibe uns Kunst an, ein wenig tiefer in das Bild zu schauen, unseren Horizont zu erweitern, Gefühle zu wecken, die sonst nicht aktiviert werden, sondern in unserem Inneren verborgen bleiben.

Ferner gebe es immer Künstler, die versuchen würden, dem Publikum mit Kunst Botschaften zu „vermitteln“. Manuela Mandic hingegen hat dieses Ziel nicht. „Ich möchte eigentlich nichts weitergeben, ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass die Betrachter durch ihre eigenen Emotionen und ihr Mitdenken ermutigt werden. Je länger wir hinschauen, desto klarer sehen wir und erschaffen unsere eigene Welt. Meine Arbeiten sind sehr persönlich, aber sie wurden genauso für mich gemacht wie für andere.“