Konzert in der Tonhalle Düsseldorf : Yuja Wang brilliert vor sich hin

Die Pianistin stellte die Zuhörer in der Tonhalle stark auf die Probe.

Im Bereich pianistischer Bravour steht die aus Peking stammende und in den USA ausgebildete Yuja Wang an der Weltspitze. Die schwierigsten Kompositionen und technisch vertracktesten Passagen bewältigt die junge Pianistin mit dem Anschein von Mühelosigkeit. In der Tonhalle trat sie nun als Solistin in zwei Werken für Klavier und Orchester auf: dem D-Dur-Konzert von Maurice Ravel und dem 2. Klavierkonzert Dmitri Schostakowitschs. Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) korrespondierte mit Yuja Wang unter der Leitung seines Musikdirektors Gustavo Gimeno.