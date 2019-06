Kostenpflichtiger Inhalt: Tipps für Düsseldorf : Kultur für Kurzentschlossene

Die Piano Guys. Foto: Scott Jarvie

Düsseldorf Comedy im Capitol, Piano Guys in der Mitsubishi-Electric-Halle und ein Krimi im Literaturbüro: Wir haben ein paar Kultur-Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche in Düsseldorf.