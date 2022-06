Ausstellung in Grevenbroich : Künstler pendelt zwischen Schwere und Leichtigkeit

Grevenbroich Stefan Fredebeul (61) stellt in der Galerie „E1-Schaufenster“ in Grevenbroich aus. Warum er seine Arbeiten ein Stückweit zerstört, wenn sie ihm zu sehr gefallen.

Mit Stefan Fredebeul stellt jetzt zum ersten Mal ein Gastkünstler in der Galerie „E1- Schaufenster“ aus. Die Arbeiten sind während der Pandemie entstanden. Die Ausstellung heißt „Schwerer Leichtsinn“ – dieser Titel deutet an, worum es vor allem geht: Um die Gegensätze von Schwere und Leichtigkeit und überhaupt um Gegensätze. Ganz nebenbei sind die Exponate auch echte Hingucker.

Stefan Fredebeul wurde vor 61 Jahren in Gelsenkirchen geboren. Er wuchs in Bad Godesberg auf, studierte Germanistik und Kommunikationsforschung und lebt jetzt in Grevenbroich. Der Werbetexter bringt mit seiner Malerei die Widersprüchlichkeit des Lebens zum Ausdruck. Das Leben ist für ihn nie eindimensional und immer voller Störungen – ohne dabei an Kraft, Anspruch und Ästhetik zu verlieren. Das gilt auch für seine Bilder.