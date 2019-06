Interview Philipp Maiburg : Festival-Chef reagiert auf Israel-Kritik

Dem Macher des „Open Source“ wird vorgeworfen, er habe einen antisemitischen Künstler eingeladen.

Der New Yorker Rapper Talib Kweli ist einer der prominentesten Künstler, die für das Open-Source-Festival am 13. Juli auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg gebucht sind. Der 43-Jährige hat sich mehrfach als Unterstützer der Organisation BDS zu erkennen gegeben. So rief er per Twitter zum Boykott Israels auf, das er als „Apartheidsstaat“ bezeichnete. Zionisten, so Kweli weiter, seien „Unterdrücker“. BDS steht für „Boycott, Divestment and Sanctions“. Die Organisation stellt das Existenzrecht Israels in Frage und will den Staat wirtschaftlich, politisch und kulturell boykottieren. BDS fordert, Israel möge die „Besatzung und Kolonisierung allen besetzten arabischen Landes“ beenden. Vor allem unter Musikern hat BDS prominente Unterstützer, dazu gehören Brian Eno und Roger Waters. Die Debatte um BDS erschütterte im vergangenen Jahr auch die Ruhrtriennale, die die BDS-nahe Band Young Fathers eingeladen hatte. Vom Bundestag ist BDS kürzlich als antisemitisch eingestuft worden. Auf das Engagement Talib Kwelis machte nun eine Düsseldorferin aufmerksam, die an die Fraktionen im Rat der Stadt Düsseldorf und das NRW-Kultursekretariat schrieb und Stadt und Land aufforderte, ihre Unterstützung für das Open Source einzustellen, fallsTalib Kweli nicht ausgeladen werde. Wir sprachen mit Festival-Macher Philipp Maiburg über die Vorwürfe.