„Mr. Nobody“ im Jungen Schauspiel Düsseldorf : Mit Nemo durch alle Zeiten

Das Stück „Mr. Nobody“ stellt die großen Fragen junger Menschen.

Die „Engel des Vergessens“ haben Nemo übersehen. Eigentlich sind sie dafür zuständig, die Erinnerungen aller Ungeborenen zu löschen. Nun muss der Junge (Jonathan Gyles) mit der lebenslangen Last klarkommen, die Zukunft vorhersehen zu können. Eine verhängnisvolle Bürde, wie die Uraufführung „Mr. Nobody“ im Jungen Schauspiel zeigt. So viele Wege, so viele Entscheidungen. Welche ist richtig, welche falsch? Der traumatische Moment in Nemos Schicksal: Die Eltern trennen sich und zwingen ihm eine Wahl auf, die viele Scheidungskinder fürchten: Willst du mit Mama weggehen oder bei Papa bleiben?

Ab da begleiten wir „Mr. Nobody“ durch verschiedene Altersstufen. Seine Eltern hat sich das ungeborene Baby selber ausgesucht, die Mutter, „weil sie so gut roch“. Nemo lernt laufen, wird umsorgt und geliebt. Dann kommt diese eine Szene: Er geht zur Schule, spielt mit Freunden, schaut mit Papa durchs Fernrohr zum Mars, und ständig gibt es Erbsen mit Kotelett. Das alles rotiert gebetsmühlenartig, so lange, bis den Eltern die Liebe abhanden kommt und sie nur noch streiten. Es ist soweit. Mama oder Papa? Weil keine Lösung wirklich gut ist, bleibt Nemo ein Zerrissener. Er taumelt durch ihm fremde Welten, verliebt sich in der einen in Anna, in der anderen in Elise. Heiratet Jean, einen jungen Mann. Das Glück, von dem er träumt, bleibt aus. Anna zieht fort. Jean geht, er will kein Lückenbüßer sein. Elise wird depressiv und verlässt ihn.