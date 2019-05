Ein Abend im Heine-Haus : Über das Wesen der Kunst

Im Heine-Haus diskutierten Dieter Nuhr, Stephan Kaluza und Denis Scheck. Bei dem Podiumsgesprächwar Nuhr nicht als Kabarettist dabei, sondern als Fotokünstler.

„Mechanik Sehnsucht – Kunsterzeugung und Betrachtung“ heißt das, was vorher gelb war und dann rot wurde. Darin erklärt der Bildende Künstler Stephan Kaluza seinem Freund Dieter Nuhr, den Menschen im Heine-Haus und allen, die es wissen wollen, wie Kunst entsteht. Was die Künstler antreibt und was geschieht, wenn die künstlerische Produktion nicht von externen Beobachtern reflektiert wird, sondern von den Produzenten selbst. Als Veranstalter der Buchpräsentation, die derart viel Resonanz fand, firmierte das Landesbüro für Bildende Kunst NRW. Es hat seinen Sitz in Kornelimünster bei Aachen, ist an das dortige Kunsthaus NRW angegliedert und fördert viele Projekte, die mit Kunst zu tun haben.