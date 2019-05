Konzert : Elina Garanca verzaubert die Tonhalle mit Stil und Klang

Düsseldorf Getreu ihrem Motto „Man kann nicht offen auf der Bühne sein, wenn man das im richtigen Leben auch nicht ist“, vermochte es die auf allen wichtigen Bühnen der Welt heimische Elina Garanca auch bei ihrem dritten, fast ausverkauften Konzert in der Tonhalle, ihr Publikum auf besondere Weise gefangen zu nehmen.

Am Pult der fulminanten, sich mit diversen Ouvertüren („Maskenball“, „Luisa Miller“, „Leichte Kavallerie“) und einem hinreißend gelungenen Intermezzo aus „Manon Lescaut“ auf‘s Allerbeste sich empfehlenden „NDR Radiophilharmonie Hannover“ stand Garanca-Ehemann Karel Mark Chicon. „Da wir privat zusammen sind, verstehen wir uns auch musikalisch besser, schneller, gründlicher“, verriet die Sängerin vor kurzem in einem Interview. Das war auch an diesem Konzertabend zu erleben. Die Abstimmung zwischen Vokalem und dem sich im blühenden Gesamtklang, wie auch in zahlreichen, allesamt brillanten Soli (vor allem die des überreich beschäftigten Klarinettisten) sich präsentierenden, vor Temperament und Spiellust fast berstenden Orchester gelang tadellos.